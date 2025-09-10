Capa Jornal Amazônia
Bruna Marquezine recusa convite para série de Cauã Reymond; entenda

Atriz não participará da produção “O último lance”, que será lançada pelo Globoplay e terá Cauã Reymond como protagonista

Ainda sem data de estreia definida, o elenco inclui a atriz Duda Santos

A atriz Bruna Marquezine recusou o convite para integrar o elenco da série O último lance”, criação de Cauã Reymond para o Globoplay. A informação foi divulgada pelo jornal Extra nos últimos dias. Segundo a produção, o seriadoterá oito episódios e vai contar a história de Maurício, ex-jogador de futebol que se torna agente de atletas. O personagem terá como aliada uma jovem advogada, responsável por apoiá-lo em sua nova carreira.

Além de interpretar o protagonista, Cauã  também dirigirá algumas cenas da trama, que tem direção artística de Bruno Safadi. O roteiro final é assinado por Thiago Dottori.

Elenco e gravações

O elenco confirmado até o momento inclui a atriz Duda Santos. As filmagens estão previstas para começar em novembro, após o término da participação do ator na novela "Vale Tudo". Algumas cenas devem ser gravadas no Estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio, em dezembro. Outras sequências, como as ambientadas em camarotes, serão feitas em estúdio.

A série segue em fase de pré-produção, iniciada em agosto, e ainda não tem data de estreia definida no catálogo do streamming. 

