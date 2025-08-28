Filha de Mano Brown para de seguir ator após suposto affair com Bruna Marquezine; entenda

O relacionamento do ator Danilo Mesquita e da filha do Mano Brown, Ayomi Domênica, terminou de forma agradável, em que ambos ainda nutriam um certo respeito e uma bela amizade. Mas segundo a colunista Fábia Oliveira, esse cenário mudou quando começaram a circular pelas mídias sociais boatos de que a atriz Bruna Marquezine poderia estar se envolvendo com Danilo longe dos holofotes.

Após as especulações do romance, Ayomi decidiu parar de seguir o ator em seu perfil do Instagram, o que deu a entender aos fãs do ex-casal que a relação teria ficado nada agradável entre os dois. Porém, apesar do unfollow da filha de Mano Brown, o ator ainda continua seguindo normalmente Ayomi nas redes sociais.

Em uma publicação realizada no dia 7 de julho, Danilo Mesquita escreveu um texto de despedida das gravações da segunda temporada da série “Amor da Minha Vida”, da plataforma de streaming Disney +, e agradeceu à Bruna Marquezine pelo apoio ao longo da produção. “Muito feliz em contar essa história linda pra vocês! Obrigado Bruna Marquezine pela grande parceira que é”, revelou o ator nas mídias sociais.

Relacionamento entre Ayomi e Danilo Mesquita

Ayomi Domênica e Danilo Mesquita viveram um relacionamento à distância durante quatro anos, com o ator morando no Rio de Janeiro e ela em São Paulo. O término da longa relação foi discreto e não foi anunciado nas redes sociais, porém os seguidores notaram a exclusão das fotos dos dois nos perfis e fontes próximas chegaram a relatar que o término foi realizado de maneira amigável.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)