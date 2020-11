Viviane Araújo fala sobre participação no BBB21: 'Posso pensar'

Com experiência em reality show, Viviane Araújo falou em um bate-papo com Otaviano Costa, nesta quinta-feira (05), se participaria do próximo “Big Brother Brasil”. A atriz já participo de outro reality, “A Fazenda”, de onde saiu campeã.

“Sem o Carnaval, eu posso pensar”, ponderou Viviane.

Ela também falou sobre as desavenças que teve com Nicole Bahls, que participou da mesma edição que Viviane em “A Fazenda”. As duas protagonizaram vários barracos dentro do programa da Record

“Lá dentro é algo muito louco. Qualquer coisinha vira algo enorme. Eu e ela brigamos por uma simples cabeça de alho. Foi ridículo. Não somos amigas, mas se nos encontrarmos nos falamos numa boa”, revelou.

Viviane também respondeu a uma pergunta enviada pelo Twitter de um fã que quis saber qual prêmio mais emocionou a artista: vencer “A Fazenda”, vencer a “Dança dos Famosos” ou ser eleita como atriz revelação.

“Foram etapas muito marcantes na minha vida e cada uma delas me fez crescer muito. Se eu tiver que escolher seria a de atriz revelação, pois é meu trabalho e minha arte”, avaliou a artista.