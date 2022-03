Vivi Pina abre “Vivi Pina Collage: Metamorphosis” na capital paraense

Entre os dias 30 de março e 03 de abril, o Shopping Pátio Belém recebe a exposição “Vivi Pina Collage: Metamorphosis”. Um trabalho orgânico sobre todas as mulheres, em sua plenitude, suas diversas fases e faces, suas singularidades e pluralidades, ideias, realidades e histórias de vida, sobre como cada uma influencia as suas e as demais vidas e o mundo ao nosso redor, independentemente de sexualidades, raças, idades, crenças ou origens.

Esta será a primeira exposição da paraense Vivi Pina no Brasil. Ao todo, são 20 obras, criadas entre os anos de 2020 e 2022, com duas obras especiais, voltadas ao público infantil. Todas as criações usam uma técnica meticulosa de recorte e colagem, usando materiais retirados de revistas (algumas com mais de 30 anos), além de LPs antigos e até mesmo fios de lã.

Todo o processo criativo de Vivi Pina é inteiramente artesanal, sem nenhum tipo de interferência ou retoques digitais. Algumas obras que ficarão expostas no Pátio Belém possuem mais de 300 recortes e demoraram mais de um mês para serem concluídas.

Obra da “Vivi Pina Collage: Metamorphosis” (Divulgação)

“A maioria das minhas colagens carregam consigo textos que expressam meus pensamentos fluidos, que muitas vezes se complementam com a parte visual. Adoro abordar a “beleza do não-óbvio”, além de lugares e momentos e a própria arte em si. A arte sempre esteve presente na minha vida e cada colagem mostra minhas percepções e sentimentos sobre o mundo. Cada arte é feita com muito amor e carinho. É um universo particular que decidi compartilhar com mais gente”, afirma a artista.

Agende-se

Exposição “Vivi Pina Collage: Metamorphosis”.

Local: Shopping Pátio Belém – Alameda São Pedro (Subsolo).

Datas e Horários: de 30 de março a 03 de abril, no horário de funcionamento do shopping.