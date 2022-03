Vincent Van Gogh estaria completando 169 anos nesta quarta

Vincent Willem van Gogh nasceu em Zundert, na Holanda, no dia 30 de março de 1853. Filho do pastor Theodorus van Gogh e de Ana Cornelius Carbentus, Van Gogh era o primeiro filho de seis irmãos. A vida do artista foi complicada desde cedo, marcada pela pobreza, miséria e doenças. Mas na arte, Van Gogh encontrou seu lugar no mundo e se transformou em um ícone mundial.

Van Gogh pintou mais de 400 telas, onde retratou camponeses, a natureza, a miséria e fez autorretratos. Durante a vida, só realizou uma venda. Atualmente, suas obras estão entre as mais caras do mundo. Uma das principais mensagens deixadas pelo pintor honlandês era que as pessoas pudessem enxergar em suas obras, o que o artista enxergava dentro de si.