Viúva de Paulinho, do Roupa Nova, anuncia gravidez do cantor

Elaine Soares Bastos, viúva do cantor Paulinho, do Roupa Nova, conseguiu pegar muita gente de surpresa. Ela anunciou que está esperando um filho do marido. O anunciou da gravidez foi feito nesta segunda-feira (6), data do aniversário do cantor, que morreu em dezembro de 2020 por complicações da covid-19. Em uma publicação nas redes sociais, Elaine disse que utilizou gametas congeladas do marido para a fertilização.

