Companheira briga por herança após morte de Paulinho do Roupa Nova

A companheira de Paulinho, vocalista do grupo Roupa Nova, Elaine Soares Bastos entrou na justiça contra os filhos do cantor para solicitar o reconhecimento de união estável com o cantor, após ficar sabendo que não foi incluída no inventário dele.

Ela alegou ter ficado de fora do inventário, apesar de sua relação de 16 anos com Paulinho provar que eram praticamente casados oficialmente.

"Soube que eles abriram o inventário logo depois da morte do pai, no dia 16 de dezembro, na 7ª Vara da Comarca da capital, e não me incluíram. Desde o início, queria fazer tudo de forma consensual, não queria, nem quero, briga nem confusão. Vivi durante 16 anos com o Paulinho uma vida marital. Nosso acervo de fotos de viagens já mostra. A vida do Paulinho era eu, e ele era a minha vida. Ele era totalmente dependente emocionalmente de mim, e eu também dele", declarou.

Elaine alegou que é dependente do cantor no Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) desde 2006 e que já deu entrada no INSS para receber a pensão. Ela também contou que está vivendo à base de remédios psiquiátricos desde a morte do cantor.

Twigg, filho de Paulinho, por sua vez, negou que tenha ido atrás do inventário do pai com o intuito de esconder qualquer direito que Elaine tenha na divisão de bens do cantor.

"Meu irmão e eu abrimos o inventário do meu pai porque somos herdeiros legítimos. Ontem soube que ela deu uma entrevista para o portal Grande Tijuca e disse que nós mal esperamos o velório do meu pai para já darmos entrada no inventário [...] Não existe essa história de deixá-la de fora, de não lembrar dela. A partir do momento em que ela tiver direito, ela vai estar no processo [...] Eu nunca quis brigar só quero paz", explicou Twigg.

O advogado do filho do cantor alegou que a afirmação de Elaine a respeito do inventário do cantor é inverídica.