VÍDEO: Roupa Nova deixa microfone vazio em 1ª live após morte de Paulinho

Neste sábado (12), Dia dos Namorados, o Roupa Nova fez sua primeira apresentação após a morte do vocalista Paulinho, que faleceu em dezembro. O artista tinha 68 anos e morreu em decorrência de complicações da covid-19.

Ele estava se recuperando de um transplante de medula óssea realizado três meses antes, como informa o UOL. Paulinho precisou ser internado no início de novembro.

A live contou com a apresentação de Zeca Camargo e a banda tocou sucessos como "Sol de Verão", "Seguindo no Trem Azul", "Volta pra Mim" e "Felicidade".

Durante a apresentação, os integrantes do Roupa Nova dedicaram a canção "Meu Universo É Você" em homenagem a Paulinho.

Para a música "Os Corações Não São Iguais", foi colocado um pedestal com um microfone na frente do palco. O espaço, que seria de Paulinho ficou vazio e, no fundo, o telão passou a exibir imagens do cantor.

Integrantes desde o início da banda, Serginho Herval, Kiko, Nando, Ricardo Feghali e Cleberson Horsth se juntaram a Fábio Nestares, que fez parte da Rádio Taxi, para a live.

“Nós, sim, estamos aqui para manter a memória dessa amizade vida. Cada nota, cada acorde, vai ter o Paulinho. De coração, de abraço e de memória, ele vai estar aqui. O Paulinho já estava comprometido e já vinha se despedindo de nós havia algum tempo”, disse Nando, integrante do Roupa Nova.