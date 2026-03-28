Viúva de Gerson Brenner faz desabafo após morte do ator: 'nosso amor foi além de tudo'

A enfermeira Marta Medeiros, viúva de Gerson Brenner, publicou na manhã deste sábado, 28, um desabafo nas redes sociais em homenagem ao ator, que morreu na segunda-feira, 23, aos 66 anos. Na mensagem, ela relembrou a relação do casal e destacou a trajetória que construíram juntos.

"Meu lindo, descanse. Viver com você foi te amar independente de tudo e de todos. Enfrentamos muitos obstáculos, mas vencemos a todos. Nosso amor foi além de tudo isso... vai ficar para sempre no meu coração", escreveu.

Marta também afirmou que acredita na continuidade da história dos dois. "Vou te amar para sempre. Amor esse que bastava e só nós entendemos. Obrigada por ter feito parte da minha vida", publicou.

Relação começou após reabilitação

Marta conheceu Gerson Brenner após o assalto que marcou a vida do ator, em 1998, quando ele foi baleado durante uma tentativa de roubo e teve a mobilidade comprometida. Na época, ela integrava a equipe responsável por sua reabilitação.

Com o tempo, decidiu encerrar o acompanhamento profissional ao perceber o vínculo pessoal que se formava. Posteriormente, deixou a carreira para se dedicar ao companheiro. Os dois se casaram em 2014.

Trajetória e família

O ator ganhou destaque na televisão nos anos 1990, com participações em novelas como Rainha da Sucata, Corpo Dourado, Deus nos Acuda e Perigosas Peruas. No auge da carreira, foi afastado da vida pública após o episódio de violência que interrompeu sua trajetória artística.

Gerson Brenner deixa a esposa e duas filhas, Vica Brenner e Anna Luisa Haas Oliveira. A filha mais velha está grávida do primeiro neto do ator.