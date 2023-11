Virginia Fonseca revela que é a nova contratada do SBT: ‘pensa numa pessoa que está feliz’

A influenciadora digital, Virginia Fonseca, considerada uma das maiores influencers do país, é a mais nova contratada do SBT. A informação foi confirmada pela loira ao jornalista Leo Dias. "Pensa numa pessoa que está feliz", disse Virginia.

VEJA MAIS

Virginia assinou contrato com a emissora SBT, de Silvio Santos, e faz parte do time de talentos da que reformula a grade de programação da conhecida “TV mais feliz do Brasil” para 2024. “Sou a mais nova contratada do SBT! Pensa numa pessoa que está feliz, eu mesma! Este sempre foi meu sonho, agora foco e trabalho dobrado para fazer a melhor entrega. Até porque já estou me sentindo muito em casa”, disse com empolgação.

Virginia Fonseca apresentará um programa de variedades aos sábados à noite. Com um formato que se encaixará no perfil da influenciadora, o convite partiu de Daniela Beyruti, vice-presidente do SBT.

Além de Virginia Fonseca quem também faz parte do time: Regina Volpato, Michelle Barros, Cléber Machado, Benjamin Back, Lucas Guimarães e Tirulipa. Esses nomes estarão na telinha com outras novidades para 2024.