Bolo para a festa de um ano da filha de Virginia e Zé Felipe custou R$ 58 mil; saiba os detalhes

A festa de aniversário da filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe está entre os assuntos mais comentados desde o domingo, 22. Cheia de detalhes luxuosos, a comemoração contou até com bolo que custou nada mais, nada menos que R$ 58 mil.

VEJA MAIS

O cantor Zé Felipe e a influenciadora Virginia Fonseca não pouparam esforços e nem dinheiro para comemorar o aniversário de um ano da filha Maria Flor.

A festa de luxo para os familiares e amigos tinha a decoração de um Mickey de 9 metros e uma Minnie de 8,5 metros na entrada da festa. A personagem da Disney foi o tema do aniversário da criança.

Detalhes do bolo

O bolo de 1,60 metros de altura teve o tema: 'Jardim Encantado da Disney' e custou R$ 58 mil reais. O valor chocou os fãs. A produção do bolo "de milhões" é da cake designer Mariana Franco. O bolo parecia uma obra de arte comestível. A execução do projeto levou 10 dias e contou com uma equipe de sete pessoas envolvidas diretamente no projeto.

Foram mais de 6 mil flores de açúcar, feitas à mão. O bolo foi feito para ser dividido em duas partes, para poder ser transportado.

A cake designer Mariana Franco compartilhou o vídeo mostrando o bolo, confira: