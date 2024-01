Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciam chegada do terceiro filho

Nesta quarta-feira (17), a influenciadora Virginia Fonseca anunciou que está grávida pela terceira vez. Nas redes sociais, ela e o marido, Zé Felipe, publicaram fotos ao lado das duas filhas, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de um ano, anunciando que aguardam mais um bebê.

VEJA MAIS

Nas imagens, a família aparece mostrando o teste de gravidez na sala da mansão onde mora, em Goiás.

"Agora somos 5!!! Ainda estamos em êxtase com essa notícia. Nos pegou de surpresa e estamos muito, muito felizes!!! Obrigada Deus pela dádiva de sermos pais pela terceira vez. 2024 começou com TUDO!!! Só peço a Deus que nosso neném venha com MUITA saúde, porque amor vai ter de sobra!!!! Toda honra e glória a Deus. 2024 É NOSSO", escreveu Virgínia no feed de seu perfil no Instagram.