Frevo: Vira-lata que fez sucesso no carnaval de Recife ganha nova família

"Caramelo Cultural", assim ficou conhecido o vira-lata que fez sucesso no carnaval de Recife (PE) deste ano. Entre shows de frevo, bandas e artistas, o cão dividiu os palcos durante apresentações na Praça do Arsenal, conquistando o público. Nas redes sociais, caramelo viralizou com seus vídeos dormindo e pulando nos shows de Marina Sena, Os Gilsons e Maestro Forró.

Após a folia, o cão recebeu atendimento especial e fez todo o check-up de exames e vacinas no Hospital Veterinário de Recife. Com tanto reconhecimento, Caramelo foi disputado por 20 famílias que se candidataram para a adoção do pet e, no final, o cachorro escolheu a família Coelho, que o batizou de "Frevo" e diz gostar da folia que nem ele.

VEJA MAIS

Para Mauro Coelho, a adoção foi mais que especial, visto que a família havia se despedido há mais de dois meses de outro vira-lata, chamado Pepito. “Combinou a história que a gente teve com outros cachorros, como Pepito. Daqui para frente é só alegria”, disse.

'Frevo' agora descansa com sua família (Reprodução/TV Globo)

No Instagram, "Caramelo Cultural" já tem mais de 5 mil seguidores, que acompanham sua vida e diversão na cidade.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro).