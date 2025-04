Violinista paraense e Orquestra Jovem Vale Música apresentam concerto neste domingo (06), em Belém

Neste domingo (06), o público paraense que for à Sala Augusto Meira Filho, em Belém, às 18h, irá acompanhar o reencontro entre o violinista paraense Fábio Santos e a Orquestra Jovem Vale Música. O concerto terá entrada franca e faz parte do projeto “Vale Música Belém”, do qual Fábio foi aluno antes de se tornar spalla (primeiro violino, responsável por acompanhar o maestro) da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz.

Desenvolvido pela Fundação Amazônica de Música há mais de 20 anos em Belém, o projeto Vale Música Belém é patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Na apresentação deste domingo, na Sala Augusto Meira Filho, Fábio será o solista no Concerto para Violino e Orquestra N° 1, de Max Bruch. “Não é a primeira vez que me apresento como solista junto à Orquestra Jovem, mas a sensação é como se fosse. Sempre com um friozinho na barriga e com um entusiasmo enorme”, contou o violinista.

Além do concerto de Max Bruch, o reencontro entre o violinista e o projeto terá outras apresentações, como a peça “Dança Macabra”, de C. Saint-Saëns; “Finlândia”, de J. Sibelius; e “Dança do Sabre”, de A. Khachaturian. Segundo o maestro Renan Cardoso, o reencontro entre Fábio e o concerto é uma ocasião especial. “É muito gratificante receber como convidado um músico tão talentoso como o Fábio e um amigo querido, que tivemos a oportunidade de acompanhar e de crescer juntos”.

VEJA MAIS

Por outro lado, Fábio destaca o reencontro como um momento de emoção e celebração de amizade. “Retornar a um lugar onde estive por muito tempo, acompanhando solistas de renome em diversas situações e locais, e agora ser o convidado solista dessa orquestra e com esses músicos não tem preço. É realmente uma sensação de dever cumprido. Ainda mais ao lado de tantos amigos que cresceram comigo e que hoje fazem parte da minha convivência na música e também fora dos palcos”, destacou ele.

Estudante de violino desde os 7 anos no projeto Vale Música Belém, Fábio Santos era aluno do professor Antônio de Pádua Batista. Após ingressar no grupo de estudos de violino dos professores Paulo Keuffer, Ronaldo Sarmanho e Serguei Firsanov, o violinista passou a ter aulas individuais com Jurandir Potty Maurício, Lou Nogueira e Serguei Firsanov. Atualmente, é aluno da premiada violinista Carla Rincon.

O projeto Vale Música Belém foi criado em 2004 e transformou a vida de diversos alunos do ensino público, formando músicos profissionais que atuam no cenário nacional e internacional. Atualmente, o projeto atende cerca de 300 crianças e jovens, além de manter os grupos regulares: Coral Vale Música, Conjunto de Flautas Doces, a Banda Sinfônica, Grupo de Percussão, Orquestra de Violinos, Orquestra de Cordas, Orquestra Infanto-Juvenil Vale Música e diversos conjuntos de música formados por alunos.

A apresentação do concerto é neste domingo (06), às 18h, na Sala Augusto Meira Filho, e terá a atuação solo do violinista Fábio Santos. Além do espetáculo, o evento marca o reencontro entre o projeto e o músico.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)