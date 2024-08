Pianista sul-coreana Su Yeon Kim vem a Belém e faz show inédito com a Orquestra Jovem Vale Música

A pianista sul-coreana, Su Yeon Kim, fará seu primeiro concerto no Brasil., e será em Belém, neste domingo, 25. Ela escolheu a capital paraense e o acompanhamento dos jovens músicos da Orquestra Jovem Vale Música para esse momento inédito. A apresentação será às 19h, na Sala Augusto Meira, na sede da Fundação Amazônica de Música.

Su Yeon Kim, aos 30 anos, é considerada uma das mais impressionantes pianistas de sua geração. Conquistou o 1º prêmio no Concurso Internacional de Piano de Montreal, em 2021, e o 2º lugar no Concurso Internacional Mozart de Salzburgo, em 2020. Realizou també apresentações nas mais importantes salas ao redor do mundo como Milão, Budapest, Viena, Paris, Washington, Tokyo, Seoul e Toronto. Como solista, tem tocado com orquestras como a Sinfônica de Montreal, Royal Filarmônica, Filarmônica de Seul e Filarmônica de Paris.

No programa, o público da capital paraense poderá conferir peças de Mozart, Brahms e Chopin executadas por Su Yeon Kim. Une-se ao brilho das apresentações, o maestro paraense Renan Cardoso, que iniciou seus estudos no projeto Vale Música aos oito anos de idade e atualmente é regente titular da Orquestra. No palco, serão 65 estudantes de Belém, de 14 a 29 anos, que acompanharão com seus talentos musicais a renomada pianista. Recentemente, a Orquestra Jovem esteve em turnê, nos meses de junho e julho, para celebrar os 20 anos de atuação do projeto Vale Música Belém. As apresentações lotaram importantes salas de concerto do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.

A formação musical da pianista Su Yeon Kim iniciou aos 5 anos. E aos 19, ela seguiu para Salzburg, na Áustria, onde completou o Bacharelado e pós-graduação na Universidade Mozarteum de Salzburg, com Pavel Gililov. Desde 2023, Su Yeon Kim segue seus estudos com Éric Le Sage, na Escola Superior de Música de Freiburg-Alemanha.

Seu primeiro álbum “Mozart Recital”, com selo Steinway & Sons em 2023, foi apontado pela Revista Gramophone como “um álbum a ser ouvido” e eleito pela Allmusic como “Álbum do Ano”. O mesmo álbum foi ainda escolhido pelos críticos para a publicação especializada, International Piano Magazine.

Após Belém, a pianista fará concertos em Belo Horizonte, Minas Gerais, nessa sua primeira passagem pelo Brasil.

Orquestra Jovem Vale Música

A Orquestra Jovem Vale Música foi criada em janeiro de 2010, como um dos resultados do Projeto Vale Música Belém, iniciativa que conta com patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio de Lei Federal de Incentivo à Cultura. Os talentos do Vale Música já se apresentaram em importantes salas de concerto em Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Recife, São Luis e Fortaleza, além de parcerias com grandes solistas internacionais período longo. A orquestra reúne jovens músicos de 14 a 29 anos de idade e tem como maestro Renan Cardoso.