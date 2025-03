'Vingadores: Doomsday': Saiba quem é quem no elenco do novo filme da Marvel

A Marvel agitou as redes sociais nesta quarta-feira (26) com uma transmissão ao vivo revelando detalhes sobre "Vingadores: Doomsday" (2026) e "Vingadores: Guerras Secretas" (2027), os próximos grandes eventos do Universo Cinemático da produtora. O anúncio trouxe várias confirmações, incluindo o retorno de um astro em um papel totalmente novo. Confira quem é quem no novo filme e como a trama se conecta ao Universo Cinematográfico Marvel.

Os nomes já revelados pela Marvel incluem:

Robert Downey Jr. como Doutor Destino – O astro não repete o Homem de Ferro, mas interpreta Victor Von Doom, o maior vilão da Marvel.

Chris Hemsworth como Thor – Após "Thor: Amor e Trovão", o Deus do Trovão retorna para enfrentar uma ameaça cósmica.

Vanessa Kirby e Ebon Moss-Bachrach no Quarteto Fantástico – Eles estreiam em "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos" (2025), que introduzirá Doom ao MCU.

Anthony Mackie como Capitão América – Sam Wilson lidera os heróis após "Capitão América: Admirável Mundo Novo".

Sebastian Stan e Wyatt Russell nos Thunderbolts* – O Duque Invernal e o Capitão América dos EUA se unem ao esquadrão anti-herói.

Letitia Wright e Tenoch Huerta como Pantera Negra e Namor – Wakanda e Talokan terão papel crucial no conflito.

Paul Rudd como Homem-Formiga – Scott Lang retorna após os eventos de "Quantummania".

Simu Liu como Shang-Chi – O mestre das artes marciais integra os Vingadores.

Conexões com o MCU

"Vingadores: Doomsday" é o ápice da Fase 6 do MCU, que inclui:

"Thunderbolts (2025)" – Com Harrison Ford como General Ross/Hulk Vermelho, o filme prepara o terreno para os Vingadores.

"Quarteto Fantástico: Primeiros Passos (2025)" – Apresentará a origem de Victor Von Doom e sua rivalidade com Reed Richards.

"Capitão América: Admirável Mundo Novo (2024)" – Explorará as consequências do poder da Serpente Sonserina e o legado de Steve Rogers.

A aposta da Marvel em retomar personagens clássicos, como Doutor Destino, e reinterpretar astros como Downey Jr. interpretando um vilão, sugere um choque entre passado e futuro no MCU.

Robert Downey Jr. como Doutor Destino

A escolha de Downey Jr. para interpretar o maior vilão da Marvel é estratégica. Victor Von Doom não é apenas um ditador genial, mas um personagem complexo, capaz de desafiar os Vingadores física e moralmente.

Teorias sugerem que:

Doom usará tecnologia baseada no TVA (Loki) ou no Multiverso para dominar realidades.

O filme pode adaptar o arco "Dinastia de Doom", onde o vilão se torna o soberano da Terra.

Sua origem será explorada em "Quarteto Fantástico", conectando-se a "Guerras Secretas" (2027).

O que esperar de Vingadores: Doomsday?

Com os irmãos Russo de volta à direção, segundo fontes internas da Marvel, o filme promete ser épico e sombrio, seguindo o tom de "Guerra Infinita". Entre as expectativas:

Batalhas Multiversais: A introdução de variantes de heróis e vilões.

Morte de Heróis: O título "Doomsday" (Dia do Juízo) indica sacrifícios impactantes.

Preparação para Guerras Secretas: O filme deve terminar com um mistério que redefine o MCU.