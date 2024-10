Marvel mostra trechos de séries inéditas que sairão em 2025; veja

Depois que a Disney+ divulgou o calendário de estreias de suas séries, a Marvel liberou um trailer com trechos dos lançamentos prometidos. Com pouco menos de dois minutos de duração, o vídeo apresenta teasers de “Demolidor: Renascido”, “Homem-Aranha: Amigo da Vizinhança”, “Coração de Ferro”, “What If…?”, “Marvel Zombies”, “Wonder Man” e “Eyes of Wakanda”.

Todas as outras são séries inéditas, com exceção de “What If…?”, que segue para sua 3ª temporada.

Além disso, o estúdio lançará seis séries no Disney+ em 2025, o que contraria sua estratégia anunciada de diminuir a quantidade de estreias anuais. O CEO da Disney Bob Iger chegou a dizer em 2023 que a meta era reduzir a frequência de lançamentos para duas séries da Marvel por ano.

Veja os lançamentos da Marvel em 2025 no Disney+:

“Homem-Aranha: Amigo da Vizinhança” (animação) – 25 de janeiro

“Demolidor: Renascido” (live-action) – 4 de março

“Eyes of Wakanda” (animação)– 6 de agosto

“Coração de Ferro” (live-action) – 3 de Setembro

“Marvel Zombies” (animação) – previsão para outubro

“Wonder Man” (live-action) – previsão para dezembro