Marvel lança trailer oficial de 'Quarteto Fantástico: Primeiros Passos'; assista

O primeiro trailer oficial do filme "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos", foi divulgado pela Marvel nesta terça-feira, 4 de fevereiro (4F). Com estreia marcada para 24 de julho de 2025, o longa promete trazer uma nova abordagem para os icônicos personagens da produtora.

O elenco conta com grandes nomes do cinema: Pedro Pascal interpreta Reed Richards (Sr. Fantástico), Vanessa Kirby é Sue Storm (Mulher Invisível), Joseph Quinn assume o papel de Johnny Storm (Tocha Humana) e Ebon Moss-Bachrach interpreta Ben Grimm (O Coisa). Este é o primeiro filme do Quarteto Fantástico produzido pela Marvel Studios, marcando a terceira adaptação cinematográfica do grupo, conhecido como "a primeira família da Marvel".

Sobre o trailer

O trailer apresenta vislumbres da história e dos personagens, além de destacar a ambientação em uma Nova York retrofuturista. O vilão Galactus será interpretado por Ralph Ineson, enquanto Julia Garner dará vida a uma versão alternativa do Surfista Prateado, chamada Shalla-Bal.

Interpretado por Ralph Ineson, Galactus vai trazer uma ameaça intergalática ao planeta Terra. Essa é a primeira vez que o antagonista vai possuir uma aparência fiel aos quadrinhos criados por Jack Kirby, na década de 1960. O vilão já apareceu no segundo filme dos heróis, em 2007, mas na forma de uma "fumaça cósmica".

A produção é dirigida por Matt Shakman, conhecido por seu trabalho em "WandaVision", e promete iniciar a fase 6 do Universo Cinematográfico Marvel (MCU). A expectativa em torno do filme é alta, especialmente após a aquisição da Fox pela Disney em 2019, que reacendeu o interesse em trazer os heróis de volta às telonas.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)