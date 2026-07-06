Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Viih Tube reativa redes sociais e mantém reality com empregados no TikTok

Casal Viih Tube e Eliezer é alvo de denúncias após reality com funcionários de casa; MPT busca esclarecimentos sobre violações trabalhistas

Estadão Conteúdo
fonte

Viih Tube declarou que a ideia de criação do reality show partiu dela, em um projeto que inclui a redução de uma hora na jornada diária de trabalho como parte da premiação (Reprodução)

Viih Tube voltou às redes sociais neste fim de semana após ter os perfis no Instagram, TikTok e YouTube retirados do ar em meio à polêmica envolvendo o reality As Patroas, gravado com funcionários de sua casa. O programa motivou uma investigação do Ministério Público do Trabalho (MPT), mas a influenciadora não comentou nem a indisponibilidade temporária das contas nem o andamento do caso.

Desde que reativou os perfis, Viih retomou a rotina de publicações. Nos stories do Instagram, divulgou um grupo de descontos em lojas online e, mais tarde, compartilhou registros assistindo ao jogo da seleção brasileira ao lado de familiares.

O reality, porém, não voltou integralmente às plataformas. Os episódios não estão mais disponíveis no Instagram da influenciadora. No TikTok, permanece apenas o primeiro capítulo. Já o segundo episódio, publicado na última quinta-feira, 2, não aparece em nenhuma das redes sociais. Os vídeos também não estão no perfil de Eliezer, já que eram publicados oficialmente na conta de Viih Tube.

VEJA MAIS

image Viih Tube fica Sem Instagram, TikTok e YouTube em meio a polêmica de reality com funcionários

image Luana Piovani critica reality de Viih Tube e Eliezer com funcionários: 'Desgraça'
O programa chegou a ser retirado das redes sociais após a repercussão negativa

image Viih Tube e Eliezer postam 2º episódio de reality e dizem querer debater escala 6x1
O casal restaurou o primeiro episódio, que havia sido arquivado após a repercussão negativa, e lançou um segundo capítulo

Investigação do MPT

Na sexta-feira, 3, o Ministério Público do Trabalho informou ao Estadão que realizou uma audiência de urgência com Viih Tube e Eliezer para obter esclarecimentos sobre denúncias relacionadas à produção e à divulgação do reality envolvendo os empregados domésticos do casal. Segundo o órgão, foram ouvidos os influenciadores e colhidos os primeiros esclarecimentos, etapa que marca o início da investigação.

Em nota, o MPT afirmou que a atuação foi motivada pela relevância social e pela ampla repercussão do caso. O órgão informou que irá apurar possíveis violações aos direitos trabalhistas, verificar se houve exposição incompatível com a dignidade dos trabalhadores e buscar, prioritariamente, soluções consensuais para adequação das condutas.

Polêmica

O reality passou a ser alvo de críticas após exibir funcionários da casa participando de provas consideradas degradantes, como uma dinâmica em que precisavam colocar as mãos dentro de um vaso sanitário e de uma lixeira para recuperar moedas de plástico. Após a repercussão, os influenciadores chegaram a retirar o programa das redes sociais, mas voltaram a publicar o conteúdo dias depois.

No segundo episódio, o casal afirmou que a controvérsia foi planejada para chamar atenção para o debate sobre a escala 6x1 e a precarização das relações de trabalho.

Até o momento, o casal não fez nenhum pronunciamento público sobre a audiência realizada pelo MPT nem explicou por que o reality deixou de aparecer no Instagram e nem o motivo pelo qual o segundo episódio segue fora do ar.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

reality

As Patroas

Viih Tube

redes sociais

retorno
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Gaby Amarantos anuncia tema do Xarque 2026 e homenageia o Ver-o-Peso

A tradicional festa de aniversário da artista paraense será realizada no dia 5 de agosto

07.07.26 13h39

GRATUITO

Minicurso em Belém propõe reflexão sobre fotografia amazônica e construção de narrativas

Atividade gratuita será realizada neste sábado (11) e integra a programação educativa da exposição "Trabalhadores", de Sebastião Salgado

07.07.26 13h36

DESPEDIDA

Famosos lamentam morte de Benedito Ruy Barbosa e destacam legado do dramaturgo

A notícia sobre o falecimento do autor foi divulgada nesta terça-feira (7)

07.07.26 10h16

APROVOU!

Em Belém, cantora Analu prova açaí com farinha e brinca: 'Vamos abolir o leite condensado'

Artista compartilhou a experiência nas redes sociais após temporada de apresentações na capital paraense

07.07.26 9h48

MAIS LIDAS EM CULTURA

ídolo

Sylvester Stallone faz 80 anos; confira 30 filmes do astro para assistir nos streamings

Com uma filmografia que atravessa gerações, Stallone coleciona sucessos que seguem conquistando novos públicos

07.07.26 20h03

luto

Juma de 'Pantanal', Cristiana Oliveira se despede de Benedito Ruy Barbosa: 'Foi-se uma lenda'

Exibida em 1990 pela extinta TV Manchete, a versão original de Pantanal transformou Cristiana em um fenômeno nacional e internacional

07.07.26 21h36

Mas, gente

Sem pudor! Conheça 10 filmes em que os atores fizeram sexo de verdade

Dentre as indicações, está um filme do cineasta dinamarquês Lars von Trier

13.05.25 16h27

Atriz turca

Conheça três novelas turcas com a atriz Demet Özdemir, estrela de 'A Sonhadora'

Atriz protagonizou algumas novelas turcas de sucesso. Em 'A Sonhadora', fez par romântico com Can Yaman

28.03.25 16h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda