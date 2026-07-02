Viih Tube e Eliezer postam 2º episódio de reality e dizem querer debater escala 6x1

Mesmo após o Ministério Público do Trabalho (MPT) abrir um procedimento para apurar possíveis irregularidades trabalhistas envolvendo o reality As Patroas, Viih Tube e Eliezer voltaram a publicar o programa nas redes sociais nesta quinta-feira, 2. O casal restaurou o primeiro episódio, que havia sido arquivado após a repercussão negativa, e lançou um segundo capítulo, no qual afirma que as críticas ao reality faziam parte de uma estratégia para chamar atenção para a discussão sobre a escala 6x1 e a precarização do trabalho.

Na legenda da publicação, os influenciadores dizem que o segundo episódio seria divulgado apenas no sábado, mas teve a estreia antecipada diante da repercussão. "O 2º episódio (todo lavando roupa suja) estava previsto para sair no sábado (como anunciado anteriormente), mas devido à repercussão gigantesca (a gente queria a atenção de vocês, mas não imaginava tudo isso) estamos postando hoje", escreveu.

Ao longo do episódio, Eliezer faz referência às críticas recebidas pela primeira prova, em que funcionários precisaram colocar a mão dentro de um vaso sanitário e de uma lixeira para procurar moedas de plástico.

Em tom de provocação, ele pergunta ao público: "Vocês que estão assistindo acharam isso tranquilo? Normal? Vocês não notaram nenhuma similaridade com como elas estão se sentindo e quem trabalha seis dias e folga somente um? Vocês não acharam esdrúxula a forma com a qual elas pegaram no vaso sanitário, pegaram no papel higiênico?".

Na sequência, Viih Tube completa: "Milhões de pessoas estão se sentindo assim, exaustas, doentes e sem tempo. A gente espera que tenha conseguido chamar sua atenção para essa situação esdrúxula que a gente vive hoje no Brasil dentro e fora da internet".

O restante do episódio é dedicado à discussão sobre a escala 6x1 e a precarização das relações de trabalho. O casal conversa com os funcionários sobre a rotina profissional, pergunta quantos dias eles trabalham por semana e o que conseguem fazer durante os dias de folga. Todos respondem que cumprem jornada de cinco dias de trabalho e dois de descanso e relatam que conseguem aproveitar esse período para atividades pessoais.

Algumas funcionárias também contam experiências de humilhação vividas em empregos anteriores. Em outro momento, Eliezer destaca que "a redução da jornada de trabalho não pode ser um prêmio".

Caso foi parar no Ministério Público do Trabalho

Ao Estadão, o Ministério Público do Trabalho (MPT) informou que "tomou conhecimento da atividade anunciada pela influenciadora por meio da imprensa e abriu procedimento para apurar os fatos". O reality havia sido retirado do ar após a repercussão negativa provocada pelo primeiro episódio.

Na quarta-feira, 1º, um dia após a estreia do reality, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) publicou uma mensagem nas redes sociais, sem citar diretamente Viih Tube e Eliezer, afirmando que expor trabalhadores a situações humilhantes ou constrangedoras pode caracterizar assédio moral. "Humilhação não é entretenimento. No ambiente de trabalho, inclusive no doméstico, respeito é dever", diz um trecho da publicação.

O Estadão entrou em contato com a equipe de Viih Tube para comentar a abertura do procedimento no MPT e a repercussão do reality, mas não recebeu resposta até a publicação desta reportagem.