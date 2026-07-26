VÍDEO: Virginia Fonseca leva susto após flagrar ataque de tubarão durante banho de mar

Influenciadora registrava fotos na Jamaica quando viu um tubarão atacar uma arraia a poucos metros da praia

Virginia Fonseca passou por um grande susto durante as férias na Jamaica. A influenciadora compartilhou no último sábado (25), nas redes sociais, o momento em que um tubarão apareceu enquanto ela tomava banho de mar em Montego Bay e atacou uma arraia a poucos metros de onde estava com o namorado, o jogador Vini Jr.

O episódio foi registrado em vídeo e publicado no Instagram da influenciadora. Nas imagens, é possível ver a movimentação do animal na água enquanto Virginia e as pessoas que a acompanhavam reagem assustadas.

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"Pagando de gatinha no mar da Jamaica até que... Arrasta para o lado", escreveu na legenda da publicação. Em seguida, ela explicou o que aconteceu. "Segundos antes de aparecer um tubarão. E não só um tubarão, mas um tubarão atacando uma arraia."

Em outro vídeo, Virginia contou que estava sendo fotografada por Vini Jr. quando todos que estavam na praia começaram a gritar ao perceber a presença do animal.

"Simplesmente acabou de acontecer isso. A gente estava no mar, o Vini com o celular fazendo foto minha. Apareceu um tubarão. Amor, todo mundo começou a gritar. O tubarão atacando a arraia na nossa frente. Fiquei em choque", relatou.

Após o episódio, o grupo decidiu deixar o mar e seguir para a piscina do resort onde está hospedado. Bem-humorada, ela brincou com a situação: "Saímos do mar e viemos para a piscina kkkk. Medo? Magina."

Férias na Jamaica com Vini Jr.

Virginia está em Montego Bay ao lado de Vini Jr., com quem retomou recentemente o relacionamento. Nos últimos dias, a influenciadora tem compartilhado registros da viagem pelo Caribe, incluindo momentos de lazer no resort e passeios ao lado do atacante do Real Madrid.