Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

VÍDEO: MC Pedrinho relança tecnobrega com ex-vocalista da banda Djavú

Funkeiro lançou “Só Mais Uma Vez”, parte do projeto “Seresta do Pedrinho”, que mistura piseiro, pagodão e, agora, o ritmo paraense

Amanda Martins
fonte

MC Pedrinho (Divulgação)

O funkeiro paulistano MC Pedrinho surpreendeu os fãs ao divulgar, na última sexta-feira (10), o novo singleSó Mais Uma Vez”, uma parceria com Nadila Show, ex-vocalista da banda Djavú. A música, uma regravação da cantora, marca a ‘estreia’ do artista no tecnobrega, gênero paraense conhecido por misturar música eletrônica e estilos caribenhos. 

VEJA MAIS

image Anjos de Resgate abre o Círio Musical com turnê comemorativa de 25 anos de carreira
Grupo inaugura a programação de shows religiosos que celebram o Círio de Nazaré na Praça Santuário

image Crítico gringo se rende a Gaby Amarantos, elogia 'Rock Doido' e compara a Beyoncé
Anthony Fantano, especialista musical americano conhecido por suas resenhas afiadas no YouTube, destaca autenticidade e inovação no novo trabalho da cantora brasileira

image Famosos são recebidos na Varanda de Nazaré durante a Trasladação do Círio
Tati Machado e Malu Galli receberam presentes dos remeiros durante o momento

A canção faz parte do projeto “Seresta do Pedrinho”, em que o cantor explora diferentes estilos brasileiros. Além do funk que o consagrou, o artista se aventura por ritmos como piseiro e pagodão baiano. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MC Pedrinho

cultura

MC Pedrinho relança tecnobrega com ex-vocalista da banda Djavú

banda Djavú
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ABERTURA

Anjos de Resgate abre o Círio Musical com turnê comemorativa de 25 anos de carreira

Grupo inaugura a programação de shows religiosos que celebram o Círio de Nazaré na Praça Santuário

12.10.25 13h00

CÍRIO 2025

Tati Machado vive emoção e fé na Varanda de Nazaré: 'O choro vai ser livre'

Com seu jeito leve e carismático, a comunicadora, que conquistou o público nacional com seu bom humor nos programas da TV Globo, destacou o carinho que vem recebendo desde que anunciou sua vinda a Belém

11.10.25 20h28

CÍRIO 2025

Malu Galli se encanta com o Círio e revela expectativa por desfecho surpreendente em Vale Tudo

Em sua primeira visita à capital paraense, Malu se disse encantada com a recepção calorosa do público

11.10.25 19h59

EXCLUSIVO

Grelo retorna a Belém com novidades no show exclusivo da dupla Henrique e Juliano

Grelo destaca recepção calorosa do público belenense em entrevista ao Grupo Liberal

10.10.25 22h11

MAIS LIDAS EM CULTURA

Círio de Nazaré

Famosos são recebidos na Varanda de Nazaré durante a Trasladação do Círio

Tati Machado e Malu Galli receberam presentes dos remeiros durante o momento

11.10.25 21h34

Círio 2025

Que História é Essa, Porchat? Humorista revela qual parte do Círio será destaque em seu programa

Fábio Porchat participa do Círio pela primeira vez como convidado na "Varanda da Fafá"

12.10.25 8h39

BRILHARAM

Thais Sousa e Silvero Pereira recebem nota máxima no funk e encantam o júri da 'Dança dos Famosos'

Dupla brilhou com coreografia ‘sem gênero’ ao som de Bonde do Tigrão e Gloria Groove

12.10.25 19h07

CELEBRIDADES

Registro emocionante mostra Malu Galli no Círio Fluvial com Fafá de Belém

A atriz participou da romaria na Baía do Guajará na manhã desse sábado (11)

11.10.25 13h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda