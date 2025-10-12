VÍDEO: MC Pedrinho relança tecnobrega com ex-vocalista da banda Djavú
Funkeiro lançou “Só Mais Uma Vez”, parte do projeto “Seresta do Pedrinho”, que mistura piseiro, pagodão e, agora, o ritmo paraense
O funkeiro paulistano MC Pedrinho surpreendeu os fãs ao divulgar, na última sexta-feira (10), o novo single “Só Mais Uma Vez”, uma parceria com Nadila Show, ex-vocalista da banda Djavú. A música, uma regravação da cantora, marca a ‘estreia’ do artista no tecnobrega, gênero paraense conhecido por misturar música eletrônica e estilos caribenhos.
A canção faz parte do projeto “Seresta do Pedrinho”, em que o cantor explora diferentes estilos brasileiros. Além do funk que o consagrou, o artista se aventura por ritmos como piseiro e pagodão baiano.
