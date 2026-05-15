VÍDEO: Festival LED 2026 tem educação, arte e inteligência artificial na programação oficial
Festival LED Globo reúne debates sobre educação, tecnologia e inteligência artificial com participação de artistas, educadores e especialistas no Rio de Janeiro
Palestras, oficinas e debates sobre educação e tecnologia movimentaram o Pier Mauá, no Rio de Janeiro, durante a 5ª edição do Festival LED Globo – Luz na Educação, realizado nesta sexta-feira (15), e que segue até sábado (16).
O Grupo Liberal está participando, realizando uma cobertura especial.
O evento gratuito discutiu temas como inteligência artificial, criatividade, pós-verdade e novas formas de aprendizagem.
VEJA MAIS
Criado pela Globo, pela Fundação Roberto Marinho e pela Editora Globo, o festival irá reunir nomes como Juliette Freire, Taís Araújo, Marina Sena, Cármen Lúcia, Mario Sergio Cortella, Daniel Munduruku, Dráuzio Varella, Felipe Neto, Elisama Santos, Linn da Quebrada, Sabrina Sato, Fernanda Montenegro e Tia Milena.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA