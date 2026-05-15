Giovanna Pitel participa do Festival LED e relembra mudanças conquistadas pela educação

A ex-BBB e assistente social Giovanna Pitel participou, nesta sexta-feira (15), da programação do Festival LED Globo – Luz na Educação, no Rio de Janeiro, como mestre de cerimônias da palestra de Juliette Freire. A participação coincidiu com o Dia do Assistente Social, profissão na qual Pitel é formada.

Em entrevista ao Grupo Liberal, ela falou sobre o impacto da educação em sua trajetória pessoal e profissional.

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“Eu venho de uma família de vulnerabilidades sociais e, através da minha formação de assistente social, eu consegui um emprego melhor, eu tinha um salário melhor. Então, a educação foi responsável por transformar a minha vida”, afirmou.

Pitel também destacou a importância de iniciativas que incentivam projetos educacionais. “É muito significativo estar em prêmios como esse, que premiam de fato, que investem dinheiro, que trazem os estudantes, os empreendedores, que transformam a educação pelo mundo, para que eles vejam que vale a pena investir na educação”, declarou.