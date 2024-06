VÍDEO: Chiquinho Scarpa gera polêmica ao revelar que tinha 'criação de anões'

O empresário Chiquinho Scarpa, de 72 anos, causou polêmica nas redes sociais nesta quinta-feira (6) após declarações polêmicas no podcast "Festa da Firma", apresentado pelo humorista Wellington Muniz, o Ceará. Durante a entrevista, ele revelou ter tido em sua casa uma espécie de "criação de anões" para realizar tarefas domésticas.

O empresário narrou como contratava pessoas com nanismo para trabalhar em sua mansão: "Vinham trabalhar para mim, e eu alugava. Tinha o 'anão' controle remoto: antigamente, tinham vários controles. Eu tinha um anão que ficava com uma bandejinha [ao lado da cama]. Eu falava: 'canal 11', 'aumenta o volume' [ele apertava o botão]".

Em seguida, ele admitiu que o caso ganhou repercussão internacional. "Eles te processaram no tribunal de pequenas causas?", questionou Ceará, fazendo piada com a altura dos funcionários. "Pequenas causas? Eu fui parar na ONU pra pedir desculpa", revelou Scarpa. Ele ainda disse ter sido condenado pela Justiça de São Paulo a empregar duas pessoas com nanismo que trabalharam no Edifício Scarpa por dois anos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)