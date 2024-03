VÍDEO: Bella Campos denuncia racismo sofrido em restaurante

Bella Campos, relatou nas redes sociais que foi vítima de racismo em um restaurante na última sexta-feira (22). A atriz contou que foi confundida com a atendente de um restaurante, e disse que se sentiu ofendida pelo tom usado pela mulher.

Nos Stories no Instagram, a artista publicou um registro da pessoa que fez os comentários racistas. "O restaurante superlotado e essa mulher branca aqui [aponta a câmera] fez assim: 'é ela quem é a atendente?' e me olhou de cima a baixo. Querida. Boa noite, Brasil", disse Bella.

Essa não é a primeira vez que Bella denuncia esse tipo de situação. No começo do mês, a atriz desabafou, durante entrevista ao Extra, sobre as vezes em que sofreu racismo em estabelecimentos.

"No Sul, eu me entendi como uma pessoa preta em meio a uma maioria de brancos. Comecei a ter consciência racial, a ler sobre isso, me empoderar. Vejo uma galera na internet discutindo se sou preta ou branca, mas, enquanto isso, continuam me confundindo com vendedora de shopping, como se isso fosse um demérito", desabafou Bella Campos.