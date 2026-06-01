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VÍDEO: atriz paraense recria cena de 'O Diabo Veste Prada' em Belém e viraliza nas redes

Amanda Braga transformou cenários da capital paraense em palco para reproduzir uma das sequências mais icônicas do filme, projeto que já ganhou repercussão nacional

Hannah Franco
fonte

Atriz paraense recria cena de "O Diabo Veste Prada" em Belém e viraliza nas redes (Instagram/@amandapwbraga)

A atriz paraense Amanda Braga lançou mais um vídeo do projeto Reviva Remakes, iniciativa que tem chamado atenção ao recriar cenas marcantes do cinema, da televisão e da música utilizando criatividade, improviso e baixo orçamento.

Desta vez, a artista reproduziu uma das sequências mais famosas do filme O Diabo Veste Prada, recriando a clássica troca de figurinos da personagem Andy Sachs. Para a gravação, ruas e espaços de Belém foram transformados em cenários inspirados no longa-metragem, em uma adaptação que levou o universo fashion da produção para o contexto amazônico.

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O desafio envolveu diversas mudanças de roupa, gravações em diferentes pontos da cidade e até adaptações para reproduzir figurinos de inverno em meio ao clima quente característico da capital paraense.

Criado por Amanda Braga, o projeto Reviva Remakes já acumula reconhecimento nacional por reproduzir cenas icônicas da cultura pop usando apenas um celular e o apoio de uma equipe formada por familiares e colaboradores.

Entre os trabalhos que ganharam destaque estão a releitura de Coringa, que repercutiu em portais de notícias, e a versão inspirada em A Substância, que chegou a receber reação da própria criadora da obra original.

“Foi a realização de um sonho recriar uma cena de um dos meus filmes favoritos e trazer essa história para os cenários de Belém”, destacou a atriz sobre a nova produção.

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