VÍDEO: atriz paraense recria cena de 'O Diabo Veste Prada' em Belém e viraliza nas redes

A atriz paraense Amanda Braga lançou mais um vídeo do projeto Reviva Remakes, iniciativa que tem chamado atenção ao recriar cenas marcantes do cinema, da televisão e da música utilizando criatividade, improviso e baixo orçamento.

Desta vez, a artista reproduziu uma das sequências mais famosas do filme O Diabo Veste Prada, recriando a clássica troca de figurinos da personagem Andy Sachs. Para a gravação, ruas e espaços de Belém foram transformados em cenários inspirados no longa-metragem, em uma adaptação que levou o universo fashion da produção para o contexto amazônico.

VEJA MAIS

O desafio envolveu diversas mudanças de roupa, gravações em diferentes pontos da cidade e até adaptações para reproduzir figurinos de inverno em meio ao clima quente característico da capital paraense.

Criado por Amanda Braga, o projeto Reviva Remakes já acumula reconhecimento nacional por reproduzir cenas icônicas da cultura pop usando apenas um celular e o apoio de uma equipe formada por familiares e colaboradores.

Entre os trabalhos que ganharam destaque estão a releitura de Coringa, que repercutiu em portais de notícias, e a versão inspirada em A Substância, que chegou a receber reação da própria criadora da obra original.

“Foi a realização de um sonho recriar uma cena de um dos meus filmes favoritos e trazer essa história para os cenários de Belém”, destacou a atriz sobre a nova produção.