VÍDEO: Atrizes paraenses recriam cenas memoráveis de novelas na internet

As atrizes Amanda Braga e sua sobrinha Ana Vitória decidiram expressar sua criatividade recriando cenas marcantes da teledramaturgia brasileira através do projeto "Reviva Remakes," um perfil disponível no Instagram. A iniciativa foi de Amanda, paraense que começou a estudar teatro e teve a ideia de exercitar o que aprendia recriando cenas de novelas.

"Pela falta de oportunidades e pelas responsabilidades financeiras, acabei indo para o universo corporativo para me sustentar. Às vezes, eu evitava publicar algumas atuações minhas por receio de como poderia ser visto pelo meu networking profissional e também porque eu queria esperar o momento ideal ou fazer perfeito para poder publicar", disse Amanda.

Uma das cenas recriadas pela dupla foi a de Maria de Fátima e Raquel na novela "Vale Tudo", que terá um remake no ano que vem na Rede Globo. "Quando a gente faz algo com nossa verdade, a gente chega ao coração das pessoas. Foi exatamente isso que ocorreu com meus remakes. As pessoas gostaram muito, elas interagem, sugerem suas cenas favoritas, vibram junto", comentou Amanda, que já tem em mente as próximas cenas que irá recriar.

"Já estão em produção a cena emblemática do filme 'Coringa', na qual ele desce as escadarias dançando, a famosa cena da revelação do mascarado Adonai, da novela 'A Viagem', e, é claro, a morte de Odete Roitman, em 'Vale Tudo'", finalizou.