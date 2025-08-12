VÍDEO: Artista transforma madeira abandonada na rua em obra de arte, em Cametá

O artista visual paraense Odivan Baia, de 26 anos, chamou atenção nas redes sociais ao transformar um pedaço quadrado de madeira abandonado em uma obra de arte. Morador de Cametá (PA), ele recolheu o material, pintou um retrato em estilo realista e devolveu o quadro reformado ao local onde o encontrou - em frente a um casarão abandonado, ficando disponível para ser retirada por qualquer pessoa que se interessasse pelo objeto. A transformação foi registrada em vídeo e compartilhada pelo próprio artista em seu Instagram.

No vídeo, Odivan, que é autodidata, aparece caminhando pela rua até avistar o pedaço de madeira, que ele recolhe, limpa e prepara para receber a pintura. Ele começa aplicando uma camada branca para depois desenhar os traços e dar vida ao retrato, que ganhou cor e detalhes realistas ao longo do processo. Após finalizar a obra, o artista pendurou o quadro na parede do casarão. “11 de agosto”, escreveu na legenda marcando a data da iniciativa.

Segundo o artista, a ideia nasceu justamente ao encontrar a madeira na rua. “Já tinha visto um vídeo antigo de um artista que fazia algo parecido, mas com esculturas em entulho. A intenção era devolver a peça para a rua, mas transformada em uma obra de arte, para que qualquer pessoa pudesse ter contato com ela”, contou ao O Liberal.

Ele destacou a vontade de emancipar sua arte para além dos limites do mercado tradicional. “Sempre achei interessante a ideia de uma arte que não fosse necessariamente comercial ou cara demais para as pessoas terem acesso. Então, essa foi a oportunidade perfeita, revelou, dizendo que esta foi sua primeira pintura em freehand, optando por algo mais simples e rápido, o que foge do seu costume.

A peça foi resgatada pelo humorista Rafael Santos que compartilhou o momento nos Stories do Instagram. Sobre a escolha do tema, Odivan disse que sua afeição pela pintura de retratos influenciou a obra. “Essa é uma das formas mais antigas e expressivas da arte. Venho retratando vários quadros nesse estilo, buscando capturar a essência do indivíduo”, disse.

Ele contou também que sua família sempre foi sua base artística. “Desde pequeno estive envolvido com todo tipo de arte. Minha casa era como um ateliê vivo, um ambiente onde a criação acontecia constantemente”, compartilhou.

O artista explicou que, apesar de sempre ter sido influenciado a criar, foi só no início da pandemia que a arte se tornou uma atividade mais profissional para ele. “A arte, como queremos entender, tem esse contraste elitista, parecendo pertencer apenas a certos espaços e pessoas. Para aliviar essa barreira, decidi ampliar o acesso às minhas obras”, disse.

Além da iniciativa de devolver obras para espaços públicos, Odivan realiza murais pela cidade, buscando popularizar a arte com uma linguagem acessível a todos. “Minha inspiração vem do meu pai, um pintor artesão técnico e detalhista”, afirmou.