Vida artística de mulher autista é tema de espetáculo musical nesta quinta-feira (31/10)

No dia 31 de outubro, às 20h, o bairro do Marco será invadido pelo som do contrabaixo acústico de Natalia Pinheiro, que apresentará o espetáculo “Contrabaixo Atuante” no Teatro do SESI. Este espetáculo musical, escrito e encenado pela própria Natalia, foi contemplado pelo edital “Funarte Retomada - Música 2023” e terá sessão única. Inspirado no monólogo “O Contrabaixo” do escritor alemão Patrick Süskind, encenado pela primeira vez em 1981, o espetáculo é uma recriação pessoal da contrabaixista, que traz à cena sua experiência como mulher autista no universo da música.

Interpretado por Marta Pederiva, o enredo gira em torno de uma jovem mulher autista (nível 1 de suporte), estudante de contrabaixo, que compartilha sua jornada em um monólogo cômico e sincero. A protagonista fala sobre sua relação com o instrumento, suas rotinas e desafios sensoriais que enfrenta em ambientes musicais. Ao contar a trajetória de Natalia em busca de sua identidade como contrabaixista profissional, o espetáculo aborda os desafios que ela enfrentou para se tornar musicista, desde antes de entender o Transtorno do Espectro Autista (TEA) até as dores físicas da fibromialgia, doença crônica que é caracterizada por uma dor constante generalizada por todo o corpo. “Contrabaixo Atuante” mostra de que maneira a música serviu tanto como refúgio como fonte de desconforto, devido à competitividade e à toxicidade no ambiente musical.

Além de Marta Pederiva, Natalia divide palco com o pianista Jessé Piñon, responsável por executar as músicas que acompanham a performance. O repertório, que mescla música popular e erudita, explora o universo solista do contrabaixo, refletindo diretamente a trajetória da autora. Compositoras pioneiras como Chiquinha Gonzaga e Ethel Mary Smith são homenageadas, destacando seu papel em quebrar paradigmas, como enfatiza o diretor musical Victor Dantas.

Victor também comenta sobre os desafios da direção musical do espetáculo: “É um grande desafio arranjar e dirigir musicalmente um espetáculo onde misturamos duas artes com o mesmo grau de importância. Neste caso estou falando da música e da arte cênica. O equilíbrio entre dois planos distintos é desafiador, pois temos que controlar e não sobrepor a voz, nem a melodia, na música chamamos esta arte de polifonia. Então, de forma resumida, estamos criando um espetáculo polifônico onde a música e a encenação se fundem e resultam em um espetáculo musical”.

A direção cênica é assinada pelo músico e professor Thales Branche, que ressalta: “O público irá vivenciar um espetáculo contrastante, polifônico e inédito, advindos de duas artes, por meio da boa música e, ao mesmo tempo, o público sairá mais consciente acerca dos desafios enfrentados por pessoas autistas em um mundo não adaptado que sequer oferece o básico."

O espetáculo “Contrabaixo Atuante” será acessível a todos, com medidas como estacionamento reservado para pessoas com deficiência, banheiros acessíveis, audiodescrição e intérprete de Libras para garantir a inclusão e acessibilidade completa do público. E os ingressos podem ser retirados de forma gratuita através da plataforma digital Sympla.

Serviço

Contrabaixo Atuante

Quando: 31 de outubro, às 20h

Onde: Teatro do SESI. Av. Almirante Barroso, 2540 - Marco, Belém

Ingressos: Plataforma Digital Sympla. Entradas gratuitas

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)