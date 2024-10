Mostra Cultural do NAC terá programação extensa em Portel

A partir deste sábado (26), ocorre a Mostra Cultural do NAC, em Portel, localizada na Região de Integração do Marajó. O evento recebe uma série de apresentações artísticas promovidas pelo Núcleo de Arte e Cultura (NAC), com o apoio da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Com uma programação variada, envolvendo diferentes modalidades artísticas como música, teatro e dança, o cronograma da Mostra Cultural do NAC se estende aos dias 28, 29 e 30 de outubro.

Realizado em dois espaços, o evento ocorre na Praça da Saúde e o Auditório Manarijó, sempre às 19h.

VEJA MAIS

Neste sábado (26), os moradores poderão conferir o recital da oficina de percussão, que ocorrerá na Praça da Saúde. Na segunda-feira (28), o palco do Auditório Manarijó receberá as oficinas de flauta doce, teclados e canto coral.

As apresentações continuam na terça-feira (29), com recitais das oficinas de sopros, teatro e dança, também no Auditório Manarijó. O encerramento será na quarta-feira (30), com o recital das oficinas de violões, igualmente no Auditório Manarijó.

A Mostra Cultural é uma oportunidade para os alunos das oficinas do NAC apresentarem o resultado de suas atividades ao longo do ano, proporcionando ao público uma imersão na arte e cultura locais.