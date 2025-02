Versátil, Gene Hackman era considerado um dos maiores nomes de Hollywood

O ator Gene Hackman, de 95 anos, encontrado morto ao lado da mulher nesta quarta-feira, 26, em sua casa no Novo México, nos Estados Unidos, era considerado um dos maiores nomes de Hollywood.

VEJA MAIS

Vencedor de dois prêmios Oscar - Melhor Ator em 1971 por Operação França e Melhor Ator Coadjuvante em 1992 por Os imperdoáveis -, o ator também foi conhecido por seus papéis em Mississippi em Chamas, Bonnie e Clyde e A Conversação.

Em 1978, interpretou a primeira versão de Lex Luthor nos cinemas Ao lado de Christopher Reeve e Margot Kidder, marcou toda uma geração como os icônicos personagens de Superman. Também foi colaborador frequente dos cineastas Francis Ford Coppola e Clint Eastwood.

Ao longo de seis décadas, foi uma das figuras mais versáteis de Hollywood. Apesar de ser amado pela indústria cinematográfica, Hackman não fazia a menor questão de se portar como uma celebridade. Recluso, o ator evitava aparições públicas e era vocal em seu desdém sobre o show business.

Ao todo, fez cerca de 80 filmes em sua carreira. Além das duas vitórias no Oscar, foi indicado em mais três ocasiões - 1967, 1970 e 1988. Também venceu quatro Globos de Ouro, três prêmios Bafta e um Urso de Ouro de Melhor Ator no Festival de Berlim.

Em 2004, estrelou em seu último filme - Uma eleição muito atrapalhada. Como era de praxe, no entanto, o anúncio de sua aposentadoria só veio quatro anos depois, em 2008.

"Não dei uma entrevista coletiva para anunciar minha aposentadoria, mas sim, não vou mais atuar. Nos últimos anos, me disseram para não dizer isso, caso surgisse algum papel realmente maravilhoso, mas eu realmente não quero mais fazer isso", afirmou à agência de notícias Reuters.

Hackman também escreveu três romances com o arqueólogo submarino Daniel Lenihan: Wake of the Perdido Star, de 1999, Justice for None, de 2004, e Escape From Andersonville, de 2008. Seu trabalho de 2011, Payback at Morning Peak, e de 2013, Pursuit, foram suas últimas publicações.

Desde então, o ator fazia poucas aparições na mídia norte-americana. Ao lado da mulher, a pianista Betsy Arakawa, vivia em uma casa no Novo México. Na manhã desta quinta-feira, 27, o casal foi encontrado morto em sua residência. Hackman deixa os filhos, Christopher, Elizabeth e Leslie.

Não há suspeita de crime, mas as autoridades não divulgaram detalhes sobre as circunstâncias das mortes e disseram que uma investigação está em andamento.