'Ver os Beatles era como se todo o mundo se tornasse colorido', diz viúva de George Harrison

Olivia Harrison recordou recentemente no México sua emoção ao ver pela primeira vez ao vivo os Beatles, muito antes de saber que se casaria com George Harrison, um dos integrantes do quarteto de Liverpool. "Eu também era fã dos Beatles", disse Harrison no Festival Internacional de Cinema de Morelia, para onde viajou para apresentar o documentário Beatles '64.

"Eu os via em preto e branco no programa de Ed Sullivan, os via na capa dos álbuns em preto e branco e cinza e uma vez estava no aeroporto quando os Beatles estavam chegando em Los Angeles eles saíram do avião um por um e era como se todo o mundo se tornasse colorido".

Harrison, cuja família é de origem mexicana, lembrou como os Beatles pareciam extasiados ao chegar aos Estados Unidos. "Estavam tão entusiasmados por estar na América que dava um pouco de pena, agiam como jovens adolescentes apesar de já terem estado em Hamburgo, tocavam, tinham sucessos número 1", disse. "Estavam tão emocionados de estar viajando e isso é o que vocês verão (no filme)".

Anos depois de a banda se desintegrar, Harrison conheceu George no início da década de 1970 quando trabalhava como secretária na A&M Records, a gravadora que distribuía o selo Dark Horse Records de Harrison. Casaram-se em 1978 e permaneceram juntos até a morte de George em 2001, por causa de um câncer.

O casal teve um filho chamado Dhani, que também é músico como seu pai. Harrison também é famosa por ter defendido George de um intruso que irrompeu em sua residência no dia 30 de dezembro de 1999 e esfaqueou o guitarrista. Atualmente é poeta e colaborou com Martin Scorsese na restauração de filmes mexicanos clássicos como Os Esquecidos, Enamorada e Pedro Páramo de Carlos Velo - este último filme ela apresentou durante sua visita a Morelia, a terceira que fez ao festival desde 2016.

"Estou tão emocionada por trazer essa parte da minha vida, os Beatles... ao México, que é minha herança, e que as duas partes de mim finalmente se encontram e se unem, significa muito para mim estar aqui", apontou Harrison.

Beatles '64 no Disney+

Beatles '64, atualmente disponível na Disney+, apresenta os roqueiros britânicos no momento de sua ascensão à fama. O documentário mostra imagens de arquivo históricas entre bastidores captadas por David e Albert Maysles, restauradas em 4K, entrevistas com John, Paul, George e Ringo, bem como testemunhos de pessoas transformadas por sua música, como foi o caso de Harrison.