Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Ver os Beatles era como se todo o mundo se tornasse colorido', diz viúva de George Harrison

Estadão Conteúdo

Olivia Harrison recordou recentemente no México sua emoção ao ver pela primeira vez ao vivo os Beatles, muito antes de saber que se casaria com George Harrison, um dos integrantes do quarteto de Liverpool. "Eu também era fã dos Beatles", disse Harrison no Festival Internacional de Cinema de Morelia, para onde viajou para apresentar o documentário Beatles '64.

"Eu os via em preto e branco no programa de Ed Sullivan, os via na capa dos álbuns em preto e branco e cinza e uma vez estava no aeroporto quando os Beatles estavam chegando em Los Angeles eles saíram do avião um por um e era como se todo o mundo se tornasse colorido".

Harrison, cuja família é de origem mexicana, lembrou como os Beatles pareciam extasiados ao chegar aos Estados Unidos. "Estavam tão entusiasmados por estar na América que dava um pouco de pena, agiam como jovens adolescentes apesar de já terem estado em Hamburgo, tocavam, tinham sucessos número 1", disse. "Estavam tão emocionados de estar viajando e isso é o que vocês verão (no filme)".

Anos depois de a banda se desintegrar, Harrison conheceu George no início da década de 1970 quando trabalhava como secretária na A&M Records, a gravadora que distribuía o selo Dark Horse Records de Harrison. Casaram-se em 1978 e permaneceram juntos até a morte de George em 2001, por causa de um câncer.

O casal teve um filho chamado Dhani, que também é músico como seu pai. Harrison também é famosa por ter defendido George de um intruso que irrompeu em sua residência no dia 30 de dezembro de 1999 e esfaqueou o guitarrista. Atualmente é poeta e colaborou com Martin Scorsese na restauração de filmes mexicanos clássicos como Os Esquecidos, Enamorada e Pedro Páramo de Carlos Velo - este último filme ela apresentou durante sua visita a Morelia, a terceira que fez ao festival desde 2016.

"Estou tão emocionada por trazer essa parte da minha vida, os Beatles... ao México, que é minha herança, e que as duas partes de mim finalmente se encontram e se unem, significa muito para mim estar aqui", apontou Harrison.

Beatles '64 no Disney+

Beatles '64, atualmente disponível na Disney+, apresenta os roqueiros britânicos no momento de sua ascensão à fama. O documentário mostra imagens de arquivo históricas entre bastidores captadas por David e Albert Maysles, restauradas em 4K, entrevistas com John, Paul, George e Ringo, bem como testemunhos de pessoas transformadas por sua música, como foi o caso de Harrison.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MÚSICA

BEATLES

OLIVIA HARRISON
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

'As Coelhetes': relembre grupo feminino que marcou o tecnobrega e voltou a bombar nas redes

Hit da banda AR-15 está colocando tecnobrega novamente nos holofotes

28.10.25 23h16

SUCESSO

Bailarinas paraenses levam danças amazônicas para palcos internacionais

Após conquista no Circuito Norte em Dança 2024, grupo se apresenta no Disney Springs, Universal CityWalk e em jogo oficial da NBA

28.10.25 16h31

ASSUMIDOS

Vini Jr pede Virginia em namoro em surpresa romântica; veja fotos

Jogador compartilhou o momento especial em postagem no Instagram mostrando uma surpresa com balões, pétalas e ursos de pelúcia

28.10.25 11h32

RECONHECIMENTO

Fafá de Belém é homenageada em Lisboa por trajetória e engajamento cultural

A honraria antecede o lançamento de 'Fafá de Belém, o Musical', que estreia em novembro no Theatro da Paz

27.10.25 20h51

MAIS LIDAS EM CULTURA

adeus

Velório de Lúcia Alves será realizado neste sábado, 26, no Rio de Janeiro

Lúcia morreu aos 76 anos na tarde de quinta-feira, 24, após dez dias internada em estado grave na Casa de Saúde São José

25.04.25 15h55

CULTURA

'As Coelhetes': relembre grupo feminino que marcou o tecnobrega e voltou a bombar nas redes

Hit da banda AR-15 está colocando tecnobrega novamente nos holofotes

28.10.25 23h16

CHÁ DE CANELA

"Quando eu tinha nove anos a minha mãe sumiu. É um mistério", revela Viviane Batidão

O episódio fica disponível nesta terça-feira (03), ao meio-dia, pelas plataformas de streaming do Grupo Liberal

02.09.24 10h00

Novela turca

'Bahar': Conheça a novela turca que estreia no Brasil; saiba a história e onde assistir

A dizi chega no streaming brasileiro oficialmente neste mês; confira os detalhes

27.06.25 19h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda