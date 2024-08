Venda geral de ingressos para o Lollapalooza 2025 começa nesta terça-feira (20); saiba os valores

A partir desta terça-feira (20), às 12h, o público geral poderá garantir sua entrada para o Lollapalooza Brasil 2025, que acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de março do próximo ano. Em sua 12ª edição, o festival promete agitar São Paulo, reunindo grandes nomes da música nacional e internacional. No entanto, o line-up do evento ainda não foi divulgado.

Após uma semana de pré-venda exclusiva para clientes Bradesco, a venda geral dos ingressos será realizada de forma online, através do site oficial da Ticketmaster Brasil, ou presencialmente no Shopping Ibirapuera, em São Paulo. Os fãs poderão escolher entre três tipos de experiências para aproveitar o evento: Lolla Pass, Lolla Comfort Pass by Bradesco e Lolla Lounge Pass by Vivo.

Valores dos ingressos

O Lolla Pass, que dá acesso aos três dias de festival na área de pista, está disponível com preços variando de R$ 1.099 a R$ 2.199. Já o Lolla Comfort Pass by Bradesco, que oferece acesso a uma área exclusiva com mais conforto e vista privilegiada para o palco Budweiser, custa entre R$ 1.925 e R$ 3.851.

Para quem busca uma experiência mais premium, o Lolla Lounge Pass by Vivo, com open bar e food, ativações exclusivas e after party, está à venda com valores entre R$ 3.813 e R$ 4.913. Os ingressos estarão à venda no site oficial da Ticketmaster.

Uma novidade nesta edição é a substituição das tradicionais pulseiras pelo ingresso virtual, que promete mais segurança e praticidade aos participantes, além de eliminar a taxa de envio.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)