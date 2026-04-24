Vencedora do BBB 26, Ana Paula será convidada em estreia de nova temporada do Saia Justa

Ana Paula Renault será a convidada do episódio de estreia da nova temporada do programa Saia Justa, previsto para ir ao ar em 29 de abril, às 22h30, no GNT e no Globoplay.

A vencedora do BBB 26 estará ao lado de Eliana, âncora do programa, de Bela Gil, Erika Januza, Juliette e Tati Machado.

"Eu cresci assistindo ao Saia Justa, lá em 2002, quando Rita Lee, Fernanda Young, Mônica Waldvogel e Marisa Orth já provavam que pensar e falar com inteligência podia, sim, ser um ato meio revolucionário e delicioso de assistir", declarou Ana Paula em comunicado divulgado pela Globo.

"O Saia Justa cutuca, provoca, tensiona e não pede desculpa por isso. E eu gosto exatamente daí: desse lugar onde a conversa não alisa, não simplifica e não subestima ninguém", completou.

Vitória de Ana Paula

Com 75,94% dos votos, Ana Paula foi consagrada a grande campeã do BBB 26. A Veterana disputou a final com Milena e Juliano Floss, que ficaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente.

Ao se cadastrar nas newsletters, você concorda com os Termos de Uso e Política de Privacidade. A ganhadora do reality show faturou R$ 5,7 milhões, além de um apartamento de R$ 270 mil e um carro da marca chinesa Geely, avaliado em cerca de R$ 200 mil.