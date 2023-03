Vencedor de melhor ator coadjuvante do Oscar 2023, Ke Huy Quan, chora ao relembrar dificuldades

O ator Ke Huy Quan, 51 anos, levou para casa a estatueta de melhor ator coadjuvante do Oscar 2023 com o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, e se tornou o primeiro asiático a conquistar a honraria. Em seu discurso, emocionado, chorou ao falar de sua mãe e relembrar as dificuldades ao longo da carreira.

"Minha mãe tem 84 anos e está em casa assistindo. Mãe, acabei de ganhar um Oscar. [...] Eu morei em um acampamento de refugiados e, de alguma forma, vim parar aqui, no maior palco de Hollywood. Dizem que histórias assim só acontecem no cinema. Eu não posso acreditar que isso está acontecendo comigo. Este - este - é o sonho americano! Esse é o verdadeiro sonho americano", desabafou aos prantos.

O ator viveu em um campo de refugiados depois que sua família fugiu do Vietnã em 1978. O ator aos 12 anos, no Cinema, na franquia de filmes de Indiana Jones, além disso, fez Os Goonies e trabalhou por trás das câmeras.

"Meu eu mais novo não saberia as dificuldades pelas quais passei. [...] Hoje mais cedo, Corey Feldman me ligou e Jeff Cohen, que hoje é meu advogado, estava aqui. Por isso quis agradecê-lo. Somos uma família para sempre. Goonies para sempre!”, continuou.

Depois de Indiana Jones e o Templo da Perdição (1984) e de Goonies (1985), esteve em poucas produções, e passou cerca de 20 anos sem atuar.

"Nunca se esqueça de onde você veio, pois toda humildade vai junto. Então, toda vez que vou a um set de filmagem, fico grato. [...] Não pensei que nada disso seria possível. Tem sido tão louco. Minha mente está se preparando para o momento em que perdi meu seguro saúde durante a pandemia. Não sei o que vou fazer a seguir. Mas amanhã vou ligar para o meu agente! Espero que amanhã ele tenha uma resposta diferente para mim", se referindo aos meses anteriores, quando não conseguia trabalhos.