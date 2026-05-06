'Velozes e Furiosos' celebrará 25 anos com exibição especial em Cannes

Com 11 filmes de tramas cada vez mais alucinantes, a franquia Velozes e Furiosos não é, necessariamente, o primeiro título que vem à mente ao falar sobre o Festival de Cannes. O evento, no entanto, terá uma sessão especial para celebrar os 25 anos do lançamento da saga cinematográfica. O festival internacional sediará, no dia 13, uma exibição noturna do filme original, lançado em 2001.

De acordo com o Deadline, a sessão, que ocorrerá no Grand Lumière Theatre, contará com as presenças dos atores Vin Diesel, protagonista e produtor-executivo da franquia, Jordana Brewster e Michelle Rodriguez. Meadow Walker, filha do ator Paul Walker, que morreu em 2013, também estará presente.

Apesar da estranheza, essa não será a primeira vez que a franquia marcará presença em Cannes. Em 2021, Velozes e Furiosos 9 teve sua primeira exibição no prestigiado festival. Dona da franquia, a Universal também costuma levar produções de seu selo Focus, dedicado a produções independentes, para serem exibidas no evento.

O último Velozes e Furiosos, décimo filme da série principal, foi lançado em 2023. Após a fraca bilheteria, o 11º longa da franquia foi temporariamente engavetado, enquanto Diesel e Universal discutem o melhor caminho para o futuro da saga.

Além dos 10 filmes "principais", Velozes e Furiosos também ganhou um derivado com Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw, de 2019. A franquia começou como um retrato da cultura de corridas de rua ilegais de Los Angeles, mas aos poucos foi se tornando uma saga de ação com cenas cada vez mais elaboradas, que incluem o roubo de um enorme cofre conduzido por carros tunados e o lançamento de automóveis no espaço.

Os primeiros quatro Velozes e Furiosos, Velozes e Furiosos 7 e 8 e Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw estão disponíveis para streaming na HBO Max e no Telecine, enquanto o quinto filme está disponível no Globoplay. Já Velozes e Furiosos 9 pode ser encontrado no Telecine. Velozes e Furiosos 6 está disponível apenas para compra e aluguel nas plataformas digitais.