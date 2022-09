Veja a tatuagem que Patrícia Poeta não pôde mostrar no 'Encontro'

Durante o programa "Encontro" desta sexta (30), os jornalistas Manoel Soares, Michelle Loreto e Patrícia Poeta comentaram no quadro "Bem Estar" o caso da adolescente cuja tatuagem "descascou e caiu". O apresentador brincou que ainda não tem nenhum desenho no corpo porque sua mãe não deixa. Patrícia, então, planejou fazer uma tatuagem com o colega.

"Vamos fazer o seguinte: Manoel, quando você for fazer a sua primeira tatuagem, eu vou fazer a terceira. Eu tenho uma aqui", disse, mostrando a pequena estrela no pulso. "Outra aqui, que não poderei mostrar, não é verdade?", afirmou a apresentadora, colocando a mão na região das costelas. "E aí eu faço a minha terceira, porque diz que tem que ser número ímpar", concluiu Patrícia.

A apresentadora tem uma frase na costela (Instagram Patrícia Poeta)

Além da estrela no pulso, ela tem uma frase tatuada na região da costela, pouco abaixo do seio esquerdo. Como a jornalista exibiu o desenho apenas à distância, é quase impossível decifrar o que está escrito.

A apresentadora do "Encontro" fez a primeira tatuagem, a estrela no pulso, em julho do ano passado, aos 44 anos. "A primeira tattoo a gente nunca esquece. Registro desse dia de tatuagem com o filhão Felipe Soares Poeta. Obrigada pela paciência, Luana! A pessoa aqui não é das mais corajosas", escreveu a jornalista na ocasião.