Atriz Laura Cardoso chora ao vivo com homenagem no 'Encontro'; vídeo

A atriz Laura Cardoso foi às lágrimas ao ser homenageada no "Encontro" (TV Globo). A artista de 95 anos reviu alguns de seus principais trabalhos em novelas na emissora e recebeu recados de Lima Duarte e Gloria Pires. Laura ficou surpresa com a mensagem de Lima, de quem disse ser amiga há cerca de 50 anos. Mas ela não segurou o choro ao ver o vídeo de Gloria. As informações são do site UOL.

"O que falar sobre Laura Cardoso que o Brasil inteiro não saiba?", disse a atriz Glória Pires. "Eu acho que eu tenho a reposta. Aposto que ninguém imagina o quanto Laura Cardoso é debochada e está sempre pronta para as melhores gargalhadas. Minha amada, como eu te amo, como eu tô feliz com essa homenagem a você".

Muito emocionada e limpando as lágrimas, Laura foi abraçada por Patrícia Poeta, que também se emocionou. "Até eu tô emocionada. É um abraço de gratidão, vocês que trabalham com arte, vocês se dedicam dessa forma, é muito lindo de ver. A senhora é uma mulher forte, tudo que você passou quando começou sua carreira, que eu acompanho há um bom tempo... Eu queria que a senhora soubesse o quanto a senhora é amada", disse a apresentadora. "Eu saí da minha casa hoje para fazer esse programa para lhe falar isso", concluiu Patrícia Poeta.