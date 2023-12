Veja a lista das músicas e artistas mais ouvidos no Spotify no Pará em 2023

Foi divulgada nesta segunda-feira (11) a lista com os artistas e as músicas mais ouvidas no Brasil pelo Spotify no ano de 2023. No Pará, a música sertaneja segue sendo a queridinha do público, com Marília Mendonça, Ana Castela, Henrique & Juliano e Mari Fernandez liderando o ranking de artistas mais ouvidos. A cantora Taylor Swift é a única artista internacional e de outro gênero musical que aparece na lista.

Entre as músicas mais ouvidas está "Leão", de Marília Mendonça, "Love Gostosinho", de Felipe Amorim e NATTAN e "Tengo", de Juliette. Confira a lista completa abaixo.

Marília Mendonça lidera o Spotify no Pará

Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo em novembro de 2021, segue sendo a artista mais ouvida no Spotify no Pará em 2023. A cantora lidera o ranking, seguida por Ana Castela e Henrique & Juliano.

A música "Leão", de Marília Mendonça, também é a mais ouvida no Estado, com mais de 300 milhões de streams na plataforma. A canção foi lançada em 2022, após sua morte, e faz parte do álbum "Decretos Reais, Vol. 2".

Veja a lista

Top 5 artistas:

1. Marília Mendonça

2. Ana Castela

3. Henrique & Juliano

4. Taylor Swift

5. Mari Fernandez

Top 5 músicas:

1. "Leão", por Marília Mendonça

2. "Love Gostosinho - Ao Vivo", por Felipe Amorim e NATTAN

3. "Nosso Quadro", por Ana Castela

4. "Erro Gostoso - Ao Vivo", por Simone Mendes

5. "Tengo", por Juliette

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)