Spotify lança a Retrospectiva 2023; saiba como descobrir a sua e compartilhar com os amigos

A Retrospectiva 2023 do Spotify chegou na plataforma nesta quarta-feira (29) e já está dando o que falar nas redes sociais. A famosa "Wrapped" reúne os artistas, bandas, músicas e gêneros mais ouvidos de 2023 pelos usuários, além de curiosidades como qual artista foi mais ouvido em um determinado mês e a quantidade de minutos de músicas executadas no ano, com o painel personalizado para cada perfil.

A ferramenta foi divulgada nas redes sociais do Spotify, com diversos perfis interagindo e compartilhando os seus gostos musicais.

VEJA MAIS

Como feito todos os anos, o recurso é produzido pelo próprio aplicativo que apresenta um painel em formato de "stories" do Instagram logo na área inicial do aplicativo e de outras plataformas onde sefaz presente.

A primeira informação que é revelada é a de quantos gêneros musicais o usuário ouviu durante o ano e quais foram os favoritos.

Em seguida, a quantidade de músicas ouvidas no ano e a música favorita neste período. Também é revelado o Top 5 das músicas que mais foram escutadas pelo perfil.

As informações de quantidade de minutos ouvidos, o mês no qual o app foi mais executado e a quantidade de artistas selecionados também é mostrada na retrospectiva.

O Wrapped também revela os cinco artistas mais ouvidos desde o início do ano.

A ponto alto da retrospectiva desse ano é o 'storie' onde uma "vídeo-chamada" é feita para o usuário, com uma mensagem de agradecimento do artista mais buscado pelo perfil.

Tem ainda o tipo de perfil do usuário com relação ao modo de execução do aplicativo, com um tipo de carta sendo revelada.

O Spotify Wrapped ficará disponível durante todo o mês de dezembro.

Confira o algumas reações nas redes sociais:

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com