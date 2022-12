Spotify Wrapped: saiba quais os artistas mais ouvidos no mundo inteiro

A plataforma de streaming Spotify disponibilizou um super resumo de final de ano com as músicas, bandas, álbuns e artistas que cada ouvinte ouviu mais ao longo de 2022. Para isso, a plataforma de áudio criou o "Spotify Wrapped".

Neste ano, lista global dá destaque para o porto-riquenho Bad Bunny, que se tornou o primeiro artista a liderar o ranking com mais streams do Spotify por três anos consecutivos e conquistou o primeiro lugar como mais ouvido em todo o mundo, com mais de 18,3 bilhões de streams neste ano.

A segunda artista mais popular - e a artista feminina com mais streams do ano - é Taylor Swift (2º), seguida por Drake (3º), The Weeknd (4]) e BTS (5º).

Os músicos poderão compartilhar diversas postagens sobre como as obras foram consumidas ao longo do ano com milhares de horas e inclusões em várias playlists.

Como fazer a retrospectiva do Spotify em 2022:

Para fazer a Retrospectiva Spotify customizada, o internauta precisa usar o app da plataforma para dispositivos móveis e clicar no link do Spotify Wrapped, que vai abrir no aplicativo e gerar o resumo de 2022.

Tenha certeza que você a versão mais atualizada do app da plataforma para dispositivos móveis, e aí é só clicar aqui no link do Spotify Wrapped, que irá abrir seu aplicativo e gerar o resumo de 2022. Vamos tentar?