Spotify aumenta preços dos planos Premium; veja novos valores

Um dos serviços de streaming de áudio mais usados pelos usuários que gostam de música, o Spotify anunciou nesta segunda-feira (24) o aumento dos preços das assinaturas mensais em 53 países, incluindo o Brasil. Os novos valores entram em vigor "até a data de cobrança em setembro, quando os clientes que têm conta na plataforma passarão a arcar com o novo preço".

Segundo a empresa, a mudança no preços dos planos Premium ocorre para que o Spotify "possa continuar inovando" e " agregando valor aos fãs e artistas". Entre os quatros planos disponíveis, o único que não sofreu alteração em seu valor foi o Premium Família. Confira os novos valores abaixo.

Novos preços do Spotify Premium

Premium De Para Individual R$ 19,90 R$ 21,90 Duo R$ 24,90 R$ 27,90 Família R$ 34,90 R$ 34,90 Universitário R$ 9,90 R$ 11,90

No plano individual, o assinante tem direito à uma conta. No Duo, duas contas poderão usar o mesmo plano. No Família, até seis contas poderão ser adicionadas no plano. No universitário, estudantes de instituições de ensino superior poderão utilizar uma conta mediante a comprovação de matrícula em uma faculdade.

Com a versão Premium, o assinante tem direito a ouvir músicas sem anúncios, baixá-las e reproduzi-las em modo off-line, sem precisar de internet. Além disso, a qualidade de áudio é superior ao da versão grátis, que possui anúncios e play aleatório.

A última alta nos valores das assinaturas da plataforma de streaming de música no Brasil foi em 2021, que trouxe as seguintes alterações:

Individual: R$ 16,90 para R$ 19,90

Duo: R$ 21,90 para R$ 24,90

Família: R$ 26,90 para R$ 34,90

Universitário: R$ 8,50 para R$ 9,90

Ao abrir a plataforma de streaming, os usuários são notificados sobre a mudança nos valores e, caso não concordem, podem cancelar a assinatura quando quiserem na página de sua conta e optarem pela versão gratuita.

Segundo o Spotify, os clientes serão avisados por email sobre a mudança de preço e terão um um mês grátis ao assinarem os planos com os novos preços. Os usuários continuarão pagando a mesmo valor até setembro, mês teste, e depois passarão a ter debitados em suas contas o valor reajustado.

Site oficial do Spotify divulga novos preços dos planos Premium (Reprodução/Spotify)

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)