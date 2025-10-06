Veja 8 lançamentos do streaming para ficar de olho nesta semana

A semana está movimentada para os fãs de filmes, séries e realities. As principais plataformas de streaming trazem uma variedade de estreias entre os dias 6 e 10 de outubro, com opções que vão do terror ao drama histórico, passando por documentários de crimes reais e produções brasileiras.

Abaixo, veja a lista com os 8 lançamentos mais esperados da semana nas plataformas Netflix, Prime Video, Disney+ e HBO:

📅 Segunda-feira (06/10)

🎬 The Voice Brasil — Episódio 1 (ao vivo)

📍 Disney+

O reality musical estreia sua nova temporada com transmissão ao vivo também pelo SBT. Os técnicos desta edição são Mumuzinho, Duda Beat, Matheus & Kauan e Péricles. O comando do programa volta às mãos de Tiago Leifert, e Boninho reassume como showrunner.

📅 Terça-feira (07/10)

🎬 Faça Ela Voltar

📍 Prime Video

Este suspense psicológico australiano mistura terror, trauma e rituais antigos em uma narrativa tensa e claustrofóbica. Após a morte do pai, os meio-irmãos Andy e Piper são acolhidos por Laura, uma guardiã excêntrica, em uma casa afastada da cidade. Lá, vivem ao lado de Oliver, um garoto mudo e introspectivo.

Quando segredos sombrios da nova casa começam a vir à tona, os jovens percebem que há mais perigo do que imaginavam — e que sua ligação será testada ao extremo.

📅 Quarta-feira (08/10)

🎬 Caramelo

📍 Netflix

Com produção nacional e clima de comédia dramática, o filme narra a história de um chef promissor que, ao receber um diagnóstico grave, passa a ver a vida com novos olhos — graças à inesperada companhia de um cachorro caramelo.

A relação entre os dois transforma a rotina do protagonista e emociona ao mostrar como a empatia pode surgir nos momentos mais difíceis. Um filme leve, mas com mensagem profunda.

📅 Quinta-feira (09/10)

🎬 Lições de Liberdade

📍 Prime Video

Produzido em parceria entre Espanha e Reino Unido, o drama histórico é ambientado na Argentina de 1976, durante o período da ditadura militar. Um professor inglês viaja ao país para lecionar em uma escola de meninos. Rígido e cético, ele acaba envolvido em uma jornada pessoal e política ao conhecer Maria, durante uma viagem ao Uruguai.

O resgate de um pinguim coberto de óleo dá um tom simbólico à narrativa, que fala de liberdade, mudança e resistência.

📅 Sexta-feira (10/10)

🎬 A Substância

📍 HBO

Uma produção ousada que mistura drama, ficção científica e terror corporal. Elisabeth Sparkle é uma celebridade em declínio que descobre um soro misterioso capaz de recriar uma versão jovem dela mesma, chamada Sue. Mas as duas versões só podem existir alternadamente, uma semana por vez.

Quando Sue começa a quebrar as regras, o que parecia ser a salvação se transforma em um pesadelo de identidade, vaidade e ambição.

🎬 Meu Pai, o Assassino BTK

📍 Netflix

No auge dos documentários true crime, este longa parte da perspectiva mais íntima possível: a filha do assassino BTK, um dos criminosos em série mais notórios dos EUA.

Criada por um homem com vida dupla, ela compartilha o processo de descoberta, choque e reconstrução após descobrir quem o pai realmente era. Um relato intenso e comovente sobre trauma e sobrevivência.

🎬 A Mulher na Cabine 10

📍 Netflix

Suspense psicológico passado em um iate de luxo. Durante uma viagem a trabalho, uma jornalista testemunha alguém cair no mar — mas ninguém mais parece ter visto.

Desacreditada, ela decide investigar por conta própria, mergulhando em um ambiente de tensão crescente. Baseado no livro de Ruth Ware, o filme promete reviravoltas e paranoia a cada cena.

🎬 Os Rejeitados (The Holdovers)

📍 Netflix

Indicado ao Oscar em 2024, este drama se passa durante o recesso escolar em um internato tradicional. Um grupo de alunos sem família para visitar fica sob os cuidados do exigente professor Paul Hunham (Paul Giamatti).

Entre eles está Angus, um jovem marcado pelo luto. O filme fala sobre solidão, convivência forçada e a beleza das conexões improváveis. Vencedor do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante com Da’Vine Joy Randolph