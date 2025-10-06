Capa Jornal Amazônia
Vanessa Lopes lança livro 'A Dança da Vida nas Redes' e detalha surto vivido no BBB

Tiktoker relata experiências de vulnerabilidade, superação e autocuidado em biografia lançada nesta semana

Hannah Franco
fonte

Vanessa Lopes lança biografia e relata luta contra psicose após o BBB 24 (Reprodução/Redes sociais)

A influenciadora digital e tiktoker Vanessa Lopes, de 24 anos, acaba de lançar sua biografia “A Dança da Vida nas Redes”, obra em que compartilha com o público os bastidores de sua jornada nas redes sociais e, principalmente, as batalhas travadas pela sua saúde mental. Entre os relatos mais marcantes, Vanessa fala sobre o episódio de surto psicológico durante o BBB 24, reality show do qual participou no início de 2024.

O livro, que já está disponível nas livrarias do país, mergulha em momentos delicados vividos pela criadora de conteúdo, que soma milhões de seguidores nas plataformas digitais.

“Você pode tomar o melhor antidepressivo, fazer terapia toda semana, cuidar da sua alimentação... Mas se você vive cercada de gente que te faz duvidar de si mesma, que te olha com desdém, que te manipula com palavras doces... Você adoece. A mente grita. O corpo descompensa. A alma trava”, desabafa em um dos trechos da obra.

Segundo a influenciadora, após sair do programa, recebeu o diagnóstico de psicose aguda e precisou encarar o desafio de se reconstruir emocionalmente.

“Eu sabia que minha cabeça não estava funcionando como antes. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria parecer fraca. E esse foi meu erro: querer aguentar tudo sozinha. Eu não aguentava mais”, escreveu. “Eu tive um surto. Eu delirei, alucinei, criei várias teorias. Eu vi pessoas da minha vida em pessoas que estavam lá dentro.”

Vanessa também detalha no livro sintomas intensos de claustrofobia e episódios de compulsão alimentar, que se intensificaram durante os períodos de confinamento – desde a preparação para o reality até os dias em que permaneceu reclusa com a família, após deixar o programa.

“Para alguém ativa e acostumada a exercícios, dança e movimento como eu... Aquilo pareceu uma eternidade”, conta. “Eu buscava conforto imediato na comida, como um refúgio para um vazio invisível.”

Além disso, a influenciadora revela o envolvimento com álcool e vape, vícios que marcaram parte da sua adolescência e juventude.

“Eu bebi muito, muito mesmo, por um período da minha vida. Também fui viciada em vape – comecei aos 17 anos e fiquei três anos fumando. Dormia com o vape na mão, escondia em casa. Achava que era normal, porque todo mundo da minha idade fazia”, diz.

“O resultado? Fiquei ruim, com fragilidade respiratória, tive problemas sérios nas pregas vocais, precisei de cirurgia e cheguei a ficar um mês sem falar. Foi um dos maiores choques da minha vida.”

