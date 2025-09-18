Capa Jornal Amazônia
Aos 47 anos, beleza da mãe de Vanessa Lopes chama atenção e influencer dispara: 'minha mutante'

A ex-BBB Vanessa Lopes comemorou o aniversário de sua mãe, Liziane Lopes, e a beleza da matriarca chamou atenção dos internautas em fotos nas redes sociais

Riulen Ropan
fonte

Ao completar 47 anos, a mãe da influenciadora recebeu uma enxurrada de elogios por sua aparência jovem. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

A influenciadora e ex-BBB Vanessa Lopes causou alvoroço nas redes sociais ao postar, nesta terça-feira (16), registros de uma viagem a um parque aquático em Goiás para comemorar o aniversário da mãe, Liziane Lopes. No entanto, o que realmente chamou a atenção foi a beleza da matriarca.

Ao completar 47 anos, a mãe da influenciadora recebeu uma enxurrada de elogios por sua aparência jovem. Vanessa fez questão de destacar a beleza de Liziane na legenda da publicação, na qual as duas aparecem juntas de biquíni.

“Dia de comemorar o aniversário da Momis. 27 anos? Não, 47! Por incrível que pareça, minha mutante favorita, envelhece e fica mais bonita”, escreveu a influenciadora, ressaltando a jovialidade da mãe.

Os seguidores da ex-BBB rapidamente encheram a postagem de comentários sobre a beleza de ambas: “A mãe da Vanessa parece a irmã dela. Mulher linda, nem parece que é mãe”, elogiou uma seguidora.

“Quero eu envelhecer assim”, comentou outra. Já uma terceira afirmou: "Essa mãe é lindíssima!".

