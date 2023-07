Vampira do OnlyFans: Mulher tem documento que indica nascimento há 640 anos

Uma mulher conhecida como "condessa" Olja Einfalt Mihovilovic, que ganhou fama na plataforma de conteúdos adultos OnlyFans, teve seu status de "vampira" oficialmente reconhecido pelo governo da Croácia. Em um documento de identidade compartilhado no Facebook na última terça-feira (11), Olja revelou que, após enfrentar uma burocracia considerável, conseguiu alterar a data de nascimento em sua carteira de identidade para 11 de março de 1383.

"Finalmente, depois de muito esforço e persuasão junto à burocracia do estado, consegui! Está confirmado que nasci em 1383", declarou Olja.

Embora tenha divulgado a imagem de sua identidade, que supostamente comprova seus 640 anos de vida, o tabloide britânico Daily Star revelou que as autoridades croatas não confirmaram a autenticidade do documento.

Citado pelo jornal, um porta-voz afirmou: "Sem analisar o documento de identidade original, não podemos comentar sobre a data de nascimento que aparece na foto".

Um usuário, no entanto, levantou uma questão que pode abalar a credibilidade do suposto documento: "Você esqueceu do prazo de validade. Agora não são mais 5 anos, mas sim 10", afirmou o perfil Jurica Mihic, em croata. Em resposta, a "vampira" apenas declarou que se sentiu "traída".

Outros internautas observaram que Olja aparenta ser bastante elegante para alguém que supostamente possui uma idade tão avançada, mas ela sugere que sua "beleza juvenil" se deve ao fato de ser uma vampira e, portanto, não envelhecer.

Vampira e multifunções

Além de se autodenominar vampira, Olja também é dançarina e influenciadora digital. Segundo o tabloide, ela já tentou diversas formas de ganhar dinheiro, incluindo jogos de azar, trabalhar como faxineira e ingressar na política, antes de criar seu perfil no OnlyFans no ano passado, onde percebeu que poderia lucrar com sua suposta "eterna juventude e beleza".