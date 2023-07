Estudante surpreende ao chegar em 'Baile de Formatura' dentro de um caixão

O baile de formatura é um evento aguardado por muitos alunos como o momento de brilhar e deixar uma última impressão marcante ao encerrar sua passagem pelo ensino médio. No entanto, Abi Ricketts, uma estudante de 16 anos, decidiu se destacar de maneira surpreendente e inusitada: ela chegou ao local do baile dentro de um caixão. O caso aconteceu em Doncaster, na Inglaterra.

Durante um ano inteiro, Abi, que é fã de histórias de vampiros, planejou meticulosamente sua entrada triunfal no baile. Nele tinha um caixão de madeira real e uma "equipe funerária" para garantir que sua performance fosse perfeita. O vestido era elegante, com corpete de renda preta, meia-calça de renda e botas pretas.

Abi se posicionou dentro de um caixão de dois metros de comprimento, com os olhos fechados e os braços cruzados, esperando o momento certo para receber seus colegas de classe. Quando o caixão descansou no tapete vermelho do local do baile, Abi, autodenominada gótica, abriu dramaticamente os olhos e "ressuscitou dos mortos" diante de uma multidão. A jovem foi aplaudidapor todos.

"Todos ficaram pasmos. Meus professores disseram que era incrível, eles nunca tiveram presenciado algo tão surpreendente, e isso certamente permaneceram registrados na história", revelou Abi, conforme relatado pelo "Daily Mirror".