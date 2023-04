Escritor fica ‘chocado’ ao saber que paraenses tomam refrigerante em saco plástico: 'Bizarro'

O costume de servir refrigerante no saco plástico e beber no canudinho tão comum na região Norte causou um choque cultural no escritor afrofuturista e ativista paulista Ale Santos, que está de estadia em Belém. Na noite desta quarta-feira (12), ele compartilhou nos Stories do Instagram, como estava incrédulo com o ato e questionou aos seguidores se eles também já “tomaram refrigerante assim”.

Segundo Ale, ele e mais algumas pessoas teriam ido até uma padaria comprar pão e refrigerante KS - que são vendidos em garrafa de vidro.

“A moça que estava nos atendendo simplesmente virou o vidro da Coca, pegou a sacolinha e despejou totalmente a Coca na sacolinha, colocou um canudinho e nos devolveu. Isso é muito bizarro”, afirmou o escritor.

Nos vídeos seguintes, o ativista publicou o vídeo da senhora executando o ato que é tão natural para os paraenses. Ale afirmou ter ficado com “cara de babaca” durante todo o processo.

“Uma das coisas mais bizarras do choque cultural que eu tomei aqui. Já tomou refrigerante assim?", perguntou nos Stories.

O relato do escritor também foi compartilhado por ele no Twitter. Nos comentários, seguidores que são de Belém, se solidarizaram com a estranheza de Ale Santos e, inclusive, indicaram que ele provasse o refrigerante Baré. Veja:

“Mais um dia comum em Belém kkkkk”, respondeu uma seguidora.



“Da próxima vez, pede Baré tutii-frutti: o puro sumo de padaria roots de Belém”, indicou uma segunda.

“Me explica o Baré, todo mundo falando o mesmo na DM”, respondeu Ale na interação.



“Eu vi teu Stories explicando a situação com um tom incrédulo e dei até risada. Eu nunca tinha parado pra pensar na regionalidade desse costume”, disse um segundo.