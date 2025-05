'Vale Tudo': Mário Sérgio entra na trama para se envolver com Solange e deixar Afonso irritado

O personagem Mário Sérgio volta no remake de Vale Tudo. O jornalista, charmoso e arrogante, será o novo funcionário da Tomorrow e de cara não vai se dar bem com Solange Duprat (Alice Wegmann).

Na versão original, o personagem foi interpretado por Marcos Palmeira. De acordo com o jornal O Globo, o novo Mário Sérgio será rival de Afonso (Humberto Carrão).

O filho de Odete Roitman chegará a pensar que algo aconteceu entre Solange e o jornalista, mas a moça negará e reafirmará que ama o namorado.

Mas o romance do casal chegará ao fim. Afonso começará então o relacionamento com Maria de Fátima (Bella Campos).

Em certa ocasião, durante um jantar com Fátima em um restaurante, Afonso explodirá de ciúmes quando o jornalista aparecer no local e vai tratá-lo com hostilidade.

Como aconteceu na versão original de Vale Tudo

Na versão original da novela, Afonso (Cássio Gabus Mendes) tinha ciúme doentio de Solange (Lídia Brondi) e o pivô da separação deles era César (Carlos Alberto Riccelli), após uma armação feita entre o modelo e Maria de Fátima (Glória Pires).